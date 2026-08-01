कॉमर्शियल एलपीजी में और भी राहत
कॉमर्शियल एलपीजी के प्रयोगकर्ताओं को अगस्त 2026 में रेट में राहत मिली है। 19 किलो के सिलेंडर की रीफिल की कीमत 2792 रुपये होगी, जबकि पहले यह 2984 रुपये थी। हालांकि, उपभोक्ता मान रहे हैं कि गिरावट बहुत कम है, क्योंकि पहले की तुलना में वृद्धि हो चुकी है। छोटू सिलेंडर की रीफिल अब 776.50 रुपये होगी।
कॉमर्शियल एलपीजी के प्रयोगकर्ताओं को अगस्त 2026 में रेट निर्धारण में और भी ज्यादा राहत मिली है। नए रेट तय होने के बाद 19 किलो के व्यावसायिक सिलेंडर की रीफिल 2792 रुपये में मिलेगी। बीते माह इसके दाम 2984 रुपये कर दिए गए थे। हालांकि गैस के उपभोक्ताओं का कहना है कि गिरावट वृद्धि की तुलना में बहुत कम है। क्योंकि खाड़ी संकट के समय एक मई 2026 को इस श्रेणी की रीफिल पर 993 रुपये की वृद्धि की गई थी। पांच किलो के छोटू की रीफिल का दाम अब 776.50 रुपये होगा। इसमें 46.50 रुपये की कमी की गई है।
सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडर का दाम 954.50 रुपये के स्तर पर कायम रहेगा।
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