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कॉमर्शियल एलपीजी में और भी राहत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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कॉमर्शियल एलपीजी के प्रयोगकर्ताओं को अगस्त 2026 में नई राहत मिली है। 19 किलो के व्यावसायिक सिलेंडर की रीफिल अब 2792 रुपये पर मिलेगी, जबकि पिछला दाम 2984 रुपये था। हालांकि, उपभोक्ता इस कमी को पर्याप्त नहीं मानते हैं। छोटे सिलेंडर की रीफिल का दाम 776.50 रुपये होगा।

कॉमर्शियल एलपीजी में और भी राहत

कॉमर्शियल एलपीजी के प्रयोगकर्ताओं को अगस्त 2026 में रेट निर्धारण में और भी ज्यादा राहत मिली है। नए रेट तय होने के बाद 19 किलो के व्यावसायिक सिलेंडर की रीफिल 2792 रुपये में मिलेगी। बीते माह इसके दाम 2984 रुपये कर दिए गए थे। हालांकि गैस के उपभोक्ताओं का कहना है कि गिरावट वृद्धि की तुलना में बहुत कम है। क्योंकि खाड़ी संकट के समय एक मई 2026 को इस श्रेणी की रीफिल पर 993 रुपये की वृद्धि की गई थी। पांच किलो के छोटू की रीफिल का दाम अब 776.50 रुपये होगा। इसमें 46.50 रुपये की कमी की गई है।

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सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडर का दाम 954.50 रुपये के स्तर पर कायम रहेगा।

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