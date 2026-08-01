वाणिज्यिक एलपीजी की कीमत 192 रुपये घटी
होटल और रेस्तरां के लिए वाणिज्यिक LPG सिलेंडर की कीमत में 192 रुपये की कमी की गई है, जिससे अब यह 2,738 रुपये हो गया है। जबकि विमान ईंधन (ATF) की कीमत बढ़कर 115 रुपये प्रति लीटर हो गई है। घरेलू गैस और पेट्रोल-डीजल की कीमतें स्थिर हैं।
होटल और रेस्तरां जैसे प्रतिष्ठानों में उपयोग होने वाली 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर के दाम में 192 रुपये की कमी की गई है। वहीं, विमान ईंधन (एटीएफ) की कीमत में पांच रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। यह बदलाव अंतरराष्ट्रीय मानक दरों के रुख को देखते हुए किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों से मिली सूचना के अनुसार, दिल्ली में 19 किलोग्राम का वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर अब 2,930 रुपये के बजाय 2,738 रुपये का मिलेगा। वहीं, एटीएफ की कीमत 110 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 115 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। घरेलू रसोई गैस (14.2 किलोग्राम) की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है और इसकी कीमत 942 रुपये प्रति सिलेंडर बनी हुई है।
पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। इन दोनों ईंधनों की कीमतों में आखिरी बार मई में लगभग 7.50 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी।
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