सेंट जॉन्स लेढ़ूपुर में प्रेमचंद की कहानी ‘मुक्ति मार्ग’ का मंचन
वाराणसी में सेंट जॉन्स स्कूल लेढ़ूपुर में कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की 146वीं जयंती पर नाटक 'प्रेम की बोली बोल' का मंचन हुआ। यह नाटक दोस्ती और दुश्मनी के विषय पर आधारित था। प्रधानाचार्य फादर हेनरी ने कलाकारों का सम्मान किया। सभी विद्यार्थी और शिक्षक इस अवसर पर उपस्थित थे।
वाराणसी। सेंट जॉन्स स्कूल लेढ़ूपुर में कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की 146वीं जयंती पर कहानी ‘मुक्तिमार्ग’ पर आधारित नाटक ‘प्रेम की बोली बोल’ का मंचन किया गया। प्रेरणा कला मंच की तरफ से इसकी प्रस्तुति की गई। यह कहानी गांव के साधारण लोगों के बीच दोस्ती और दुश्मनी के उतार-चढ़ाव की है। स्वार्थ और लोभ के कारण मनुष्य एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है। विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने नाटक का भरपूर आनंद उठाया। प्रधानाचार्य फादर हेनरी ने प्रेरणा कला मंच के निर्देशक, कलाकारों और सह कलाकारों का स्वागत एवं सम्मान पुष्प गुच्छ देकर किया। उन्होंने शिक्षाप्रद नाट्य मंचन के लिए प्रेरणा कला मंच के कलाकारों का आभार भी जताया।
इस अवसर पर विद्यालय के सभी विद्यार्थी और शिक्षक-शिक्षिकाएं उपस्थित थीं।
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