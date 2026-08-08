काफिला ए बनी असद जुलूस निकाला
बहराइच में नवासा ए रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और बहत्तर शोहादाए कर्बला की शहादत की चालीसवीं बरसी पर एक मजलिस का आयोजन हुआ। मौलाना सैयद फ़ैज़ अब्बास जैदी ने इसकी अध्यक्षता की। ताबूत की जियारत के लिए हजारों लोग मौजूद थे और बाद में ताबूत को दफन किया गया।
बहराइच, संवाददाता । नवासा ए रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम व बहत्तर शोहादाए कर्बला की शहादत के चालीसवें के मौके पर शाही कर्बला में शनिवार को एक मजलिस हुई। जिसे मौलाना सैयद फ़ैज़ अब्बास जैदी महमूदाबाद ने खिताब किया। मौलाना सैयद फैज अब्बास जैदी ने जब दफन ए शोहदाए कर्बला का मंजर बयान किया तो अजादार गमगीन हो गए। बाद खत्म मजलिस शबीहे ताबूत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और काफिला ए बनी असद बरामद किया गया। ताबूत की जियारत करने के लिए सब पहले से ही जमा हो गए थे। ताबूत के आगे मिट्टी के पांच घड़ों में पानी था। जो बच्चे अपने सिरों पर उठाए हुए थे।
पांच लोग फावड़े अपने कन्धों पर रखे चल रहे थे। ताबूत के साथ अलम आगे आगे चल रहे थे। ताबूत की जियारत करने को हजारों लोग कर्बला में मोजूद थे। कर्बला से ताबूत निकल कर बाहर कर्बला के परिसर में पहले से ही बनी हुई दहल में दफन कर दिया गया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें