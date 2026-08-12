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खुदीराम बोस के शहादत दिवस पर सजा सांस्कृतिक मंच

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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झारखंड बांग्ला भाषा संघर्ष समिति ने धनबाद में खुदीराम बोस का शहादत दिवस मनाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सिद्धार्थ बंधोपाध्याय ने की। सांस्कृतिक कार्यक्रम में छात्रों ने देशभक्ति गीत, संगीत और नृत्य प्रस्तुत किया। वक्ताओं ने खुदीराम के साहस और बलिदान को याद कर नई पीढ़ी को प्रेरित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

खुदीराम बोस के शहादत दिवस पर सजा सांस्कृतिक मंच

धनबाद, वरीय संवाददाता। झारखंड बांग्ला भाषा संघर्ष समिति की ओर से लिंड्से क्लब में मंगलवार को खुदीराम बोस का शहादत दिवस बनाया गया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ। सबसे पहले शहीद खुदीराम बोस के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता बीबीएम इंटर कॉलेज, बलियापुर के संस्थापक प्राचार्य सिद्धार्थ बंधोपाध्याय और संचालन प्रो. वरुण सरकार ने किया। वक्ताओं ने कहा कि खुदीराम बोस स्वतंत्रता आंदोलन के महान क्रांतिकारी थे, जिन्होंने बहुत कम उम्र में देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनका अदम्य साहस, त्याग और देशप्रेम आज भी देश के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

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शहीदों की कुर्बानियों को केवल स्मरण करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके संघर्ष और आदर्शों को नई पीढ़ी तक पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी है।कार्यक्रम का सांस्कृतिक सत्र विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। सिंबोसिस स्कूल, अभय सुंदरी गर्ल्स स्कूल, हीरापुर तथा नूपुर डांस क्लासेस, मनईटांड़ के छात्र-छात्राओं ने देशभक्ति गीत, संगीत एवं नृत्य की शानदार प्रस्तुतियां दीं। नन्हे कलाकारों की मनमोहक प्रस्तुतियों ने पूरे सभागार को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। मौके पर सम्राट चौधरी, राणा चट्टराज, देवाशीष पांडे, सुशोभन चक्रवर्ती, शीतल दत्ता, कल्याण भट्टाचार्य, आनंदमयी पाल, हिमांशु मंडल, सोमनाथ चौधरी, नारायण मंडल, कल्याण घोषाल, जयदीप बनर्जी, रीना मंडल, कल्याण चक्रवर्ती, शिबू चक्रवर्ती, कासिम दे, राजू प्रमाणिक, समीर मंडल, प्रीतम बनर्जी, दिनेश कुमार, पंकज लाला, दिनेश मंडल, उत्तम मिश्रा, राणा दे, सुमंतो मुखर्जी, मृत्युंजय मंडल, मिथिलेश कुमार आदि उपस्थित थे।

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