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कर्बला के शहीदों की याद में निकला मातमी जुलूस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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चहल्लुम पर कर्बला के 72 शहीदों की याद में इमाम नायाब हुसैन के आवास पर एक मजलिस आयोजित की गई। मौलाना ज़िया अब्बास नक़वी ने चहल्लुम के महत्व पर प्रकाश डाला। इसके बाद मातमी जुलूस का आयोजन किया गया, जिसमें अंजुमने हैदरी, नोहाखानी, और कई धार्मिक अनुष्ठान शामिल थे।

कर्बला के शहीदों की याद में निकला मातमी जुलूस

चहल्लुम के मौके पर कर्बला के 72 शहीदों की याद में इमाम नायाब हुसैन के आवास पर मजलिस का आयोजन हुआ। मजलिस को संबोधित करते हुए मौलाना ज़िया अब्बास नक़वी ने कहा कि चहल्लुम का दिन कर्बला के शहीदों की कुर्बानी की याद ताजा करता है। मजलिस में ज़ैनुल आबेदीन ने अपने मरहूम बाबा हुसैन इमाम की तर्ज़ पर मर्सिया पेश किया। इसके बाद अंजुमने हैदरी के नेतृत्व में अलम और ज़ुल्जनाह के साथ मातमी जुलूस शीश महल से निकला, जो बड़े इमामबाड़ा मज़हरे कर्बला पहुंचकर अमन और अनुशासन के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान आज़म, ज़ैनुल आबेदीन, समर अब्बास, क़मर अब्बास, फैज़, बिलाल और शिबू ने नोहाखानी की।

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