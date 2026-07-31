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भाकपा माले संस्थापक चारु मजूमदार का मना शहादत दिवस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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बरकाकाना, निज प्रतिनिधि। ग्राम कड़रु बस्ती में भाकपा-माले के संस्थापक कॉमरेड चारु मजूमदार के 56वें शहादत दिवस पर गुरुवार को मनाया गया। उनके तस्वीर

भाकपा माले संस्थापक चारु मजूमदार का मना शहादत दिवस

बरकाकाना, निज प्रतिनिधि। ग्राम कड़रु बस्ती में भाकपा-माले के संस्थापक कॉमरेड चारु मजूमदार के 56वें शहादत दिवस पर गुरुवार को मनाया गया। उनके तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर एक मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। संबोधित करते हुए पतरातू प्रखंड कमेटी सचिव नरेश बडा़ईक ने कहा कि भाजपा सरकार सारे नियम कानून को ताक में रखकर छात्र-छात्राओं को आतंकवादी की तरह बर्बर लाठीचार्ज व गोलियां चलाई गईं। इतना ही नहीं पूलिस ने लड़कियों के वस्त्र फाड़ दी गई, जो घोर निंदनीय है। 20-21 सितंबर 2026 को पंजाब के जालंधर में आयोजित किसान सभा का का राष्ट्रीय सम्मेलन को सफल बनाने एवं 20-21 को झारखंड के गिरिडीह में आयोजित आयरला का राष्ट्रीय सम्मेलन को सफल बनाने का आह्वान किया।

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साथ ही ग्रामीण गरीब मजदूरों के मुद्दों पर 13-14 अगस्त 2026 को 24 घंटे का सत्याग्रह उपायुक्त रामगढ़ के समक्ष किया जाएगा जिसे सफल बनाने आह्वान किया।

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