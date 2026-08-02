जयंती पर साहित्यकारों ने मुंशी प्रेमचंद को किया याद

जनवादी लेखक संघ के तत्वावधान में प्रेमचंद जयंती के अवसर पर एएचएम स्कूल, चन्दनवन में प्रेमचंद का सपना और आज का भारत विषय पर विचार-गोष्ठी का आयोजन सेवानिवृत्त प्रो. डॉ. जेड हसन की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुंशी प्रेमचंद के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। इसके उपरांत अंजू मिश्रा ने प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी दूध का दाम का प्रभावशाली वाचन किया, जिसे श्रोताओं ने अत्यंत रुचि एवं संवेदना के साथ सुना। मुख्य वक्ता एवं सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य शांतिस्वरूप शर्मा 'शांतनु' ने कहा कि प्रेमचंद का साहित्य केवल अपने समय का दस्तावेज नहीं, बल्कि आज के भारत को समझने की भी सबसे विश्वसनीय कसौटी है।

अध्यक्षीय उद्बोधन में डॉ. जेड हसन ने कहा कि प्रेमचंद को पढ़ना आज के भारत को समझने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने की दिशा में एक आवश्यक सांस्कृतिक हस्तक्षेप है। संचालन करते हुए डॉ. धर्मराज ने कहा कि प्रेमचंद का साहित्य हमें मनुष्य को उसकी जाति, धर्म और वर्ग से ऊपर उठकर देखने की दृष्टि प्रदान करता है। जनवादी लेखक संघ के अध्यक्ष टिकेन्द्र सिंह 'शाद' ने कहा कि प्रेमचंद के सपने आज के भारत में तभी साकार होंगे, जब ऊंच-नीच का भाव, जाति-धर्म की भावना, स्त्री-पुरूष का भेद समाप्त होगा। गोष्ठी में नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, प्रह्लाद सिंह, रवि प्रकाश भारद्वाज, डॉ. अनिल कुमार दिनकर, डॉ. आकाश गौतम, अंजू मिश्रा, निहारिका चतुर्वेदी, रविन्द्र पांडेय, हिना हसन, विशेष शर्मा, नजमुल हसन आदि नगर के अनेक साहित्यकार, बुद्धिजीवी एवं सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।