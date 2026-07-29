Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जनभागीदारी से ही बनेगा सिंगल-यूज प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड:धामी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
Follow us on Google News
share

ने बुधवार को पाल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से बाघ दिवस पर जाखन स्थित होटल में आयोजित कार्यक्रम में कही। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बाघ संरक्षण पर आधारित च

जनभागीदारी से ही बनेगा सिंगल-यूज प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड:धामी

देहरादून। प्रमुख संवाददाता सिंगल-यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध का प्रभावी क्रियान्वयन केवल सरकारी प्रयासों से संभव नहीं है। इसके लिए जनभागीदारी, जन-जागरूकता और प्रत्येक नागरिक के सक्रिय सहयोग की आवश्यकता है। सिंगल-यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान को जन-आंदोलन का स्वरूप देकर उत्तराखंड को प्लास्टिक मुक्त राज्य बनाने का संकल्प साकार करना होगा। ये बात मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने बुधवार को पाल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से बाघ दिवस पर जाखन स्थित होटल में आयोजित कार्यक्रम में कही।

ये भी पढ़ें:मुख्यमंत्री धामी ने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ जनभागीदारी का आह्वान किया, उत्तराखंड को प्लास्टिक मुक्त बनाने पर जोर

बाघ संरक्षण पर चर्चा

इस दौरान मुख्यमंत्री ने बाघ संरक्षण पर आधारित चित्र एवं पोस्टकार्ड का विमोचन किया। साथ ही मानव-वन्यजीव संघर्ष में साहसिक भूमिका निभाने और वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित किया। कहा कि यदि जंगल सुरक्षित रहेंगे तो बाघ और प्रकृति दोनों सुरक्षित रहेंगे।

सिंगल-यूज प्लास्टिक का खतरा

उन्होंने कहा कि सिंगल-यूज प्लास्टिक नदियों, मिट्टी, जल स्रोतों और वन्यजीवों के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। जंगलों में छोड़ा गया प्लास्टिक कई बार वन्यजीवों के भोजन में मिल जाता है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

कपड़े और जूट के थैले अपनाने की अपील

कार्यक्रम में मेयर सौरभ थपलियाल, जिला पंचायत अध्यक्ष इशिता सजवाण, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते भी मौजूद रहे। उन्होंने लोगों से कपड़े और जूट के थैले अपनाने की अपील करते हुए कहा कि श्रद्धालु और पर्यटक प्राकृतिक स्थलों पर प्लास्टिक या अन्य प्रकार का कचरा न छोड़ें। उद्योगों से पर्यावरण अनुकूल पैकेजिंग और आधुनिक रीसाइक्लिंग तकनीक अपनाने तथा युवाओं से इस अभियान को जन-आंदोलन बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।

900 टन सिंगल-यूज प्लास्टिक कचरा बड़ी चुनौती

करीब 900 टन सिंगल-यूज प्लास्टिक कचरा बड़ी चुनौतीदेहरादून। उत्तराखंड में बढ़ता प्लास्टिक कचरा पर्यावरण के लिए गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है। पीसीबी के आंकड़ों के अनुसार राज्य में प्रतिदिन करीब 3000 हजार टन सॉलिड वेस्ट निकलता है। जिसमें से करीब 900 टन सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा है। जिसका निस्तारण बड़ी चुनौती है। पीसीबी के सदस्य सचिव डा. पराग मधुकर धकाते ने बताया कि शहरी क्षेत्रों से प्रतिदिन 1,759.33 टन ठोस कचरा निकलता है, जिसमें अनुमानित 158 से 195 टन प्लास्टिक कचरा शामिल होता है। जबकि बाकी कचरा ग्रामीण और वन क्षेत्र का है।

किरण पाण्डेय को सम्मानित

मुख्यमंत्री ने 'उत्तराखंड की वीर बेटी' किरण पाण्डेय को किया सम्मानित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में चंपावत के सिमल्टा गांव की रहने वाली किरण पांडेय को सम्मानित किया। किरण को गुलदार के हमले से अपने पिता सुरेश चन्द्र पाण्डेय की जान बचाने के अदम्य साहस के लिए उत्तराखंड की वीर बेटी सम्मान दिया गया। इस दौरान पीसीबी के सदस्य सचिव डा. पराग मधुकर धकाते ने कहा कि किरण ने न केवल अपने पिता को सुरक्षित बचाया, बल्कि सूझबूझ से गुलदार को एक कमरे में बंद कर दिया। वहीं मुख्यमंत्री ने उन्हें उत्तराखंड की वीर बेटी कहते हुए उनके साहस को नारी शक्ति का प्रेरणादायक उदाहरण बताया।

सामान्य प्रश्न

सिंगल-यूज प्लास्टिक पर बैन के लिए क्या आवश्यक है?
जनभागीदारी, जन-जागरूकता और प्रत्येक नागरिक के सक्रिय सहयोग की आवश्यकता है।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Uttarakhand Dehradun News Dehradun Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।