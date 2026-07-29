जनभागीदारी से ही बनेगा सिंगल-यूज प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड:धामी

ने बुधवार को पाल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से बाघ दिवस पर जाखन स्थित होटल में आयोजित कार्यक्रम में कही। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बाघ संरक्षण पर आधारित च

देहरादून। प्रमुख संवाददाता सिंगल-यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध का प्रभावी क्रियान्वयन केवल सरकारी प्रयासों से संभव नहीं है। इसके लिए जनभागीदारी, जन-जागरूकता और प्रत्येक नागरिक के सक्रिय सहयोग की आवश्यकता है। सिंगल-यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान को जन-आंदोलन का स्वरूप देकर उत्तराखंड को प्लास्टिक मुक्त राज्य बनाने का संकल्प साकार करना होगा। ये बात मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने बुधवार को पाल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से बाघ दिवस पर जाखन स्थित होटल में आयोजित कार्यक्रम में कही।

बाघ संरक्षण पर चर्चा इस दौरान मुख्यमंत्री ने बाघ संरक्षण पर आधारित चित्र एवं पोस्टकार्ड का विमोचन किया। साथ ही मानव-वन्यजीव संघर्ष में साहसिक भूमिका निभाने और वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित किया। कहा कि यदि जंगल सुरक्षित रहेंगे तो बाघ और प्रकृति दोनों सुरक्षित रहेंगे।

सिंगल-यूज प्लास्टिक का खतरा उन्होंने कहा कि सिंगल-यूज प्लास्टिक नदियों, मिट्टी, जल स्रोतों और वन्यजीवों के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। जंगलों में छोड़ा गया प्लास्टिक कई बार वन्यजीवों के भोजन में मिल जाता है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

कपड़े और जूट के थैले अपनाने की अपील कार्यक्रम में मेयर सौरभ थपलियाल, जिला पंचायत अध्यक्ष इशिता सजवाण, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते भी मौजूद रहे। उन्होंने लोगों से कपड़े और जूट के थैले अपनाने की अपील करते हुए कहा कि श्रद्धालु और पर्यटक प्राकृतिक स्थलों पर प्लास्टिक या अन्य प्रकार का कचरा न छोड़ें। उद्योगों से पर्यावरण अनुकूल पैकेजिंग और आधुनिक रीसाइक्लिंग तकनीक अपनाने तथा युवाओं से इस अभियान को जन-आंदोलन बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।

900 टन सिंगल-यूज प्लास्टिक कचरा बड़ी चुनौती करीब 900 टन सिंगल-यूज प्लास्टिक कचरा बड़ी चुनौतीदेहरादून। उत्तराखंड में बढ़ता प्लास्टिक कचरा पर्यावरण के लिए गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है। पीसीबी के आंकड़ों के अनुसार राज्य में प्रतिदिन करीब 3000 हजार टन सॉलिड वेस्ट निकलता है। जिसमें से करीब 900 टन सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा है। जिसका निस्तारण बड़ी चुनौती है। पीसीबी के सदस्य सचिव डा. पराग मधुकर धकाते ने बताया कि शहरी क्षेत्रों से प्रतिदिन 1,759.33 टन ठोस कचरा निकलता है, जिसमें अनुमानित 158 से 195 टन प्लास्टिक कचरा शामिल होता है। जबकि बाकी कचरा ग्रामीण और वन क्षेत्र का है।

किरण पाण्डेय को सम्मानित मुख्यमंत्री ने 'उत्तराखंड की वीर बेटी' किरण पाण्डेय को किया सम्मानित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में चंपावत के सिमल्टा गांव की रहने वाली किरण पांडेय को सम्मानित किया। किरण को गुलदार के हमले से अपने पिता सुरेश चन्द्र पाण्डेय की जान बचाने के अदम्य साहस के लिए उत्तराखंड की वीर बेटी सम्मान दिया गया। इस दौरान पीसीबी के सदस्य सचिव डा. पराग मधुकर धकाते ने कहा कि किरण ने न केवल अपने पिता को सुरक्षित बचाया, बल्कि सूझबूझ से गुलदार को एक कमरे में बंद कर दिया। वहीं मुख्यमंत्री ने उन्हें उत्तराखंड की वीर बेटी कहते हुए उनके साहस को नारी शक्ति का प्रेरणादायक उदाहरण बताया।