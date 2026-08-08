बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान शुरू होगा

अम्बेडकरनगर, संवाददाता। बच्चों की सुरक्षा व सरंक्षण के लिए जन विकास संस्थान निर्णायक जंग का एलान करते हुए कहा कि सरकार, प्रशासन व आम नागरिकों के सहयोग से जिले से ट्रैफिकिंग पर पूरी तरह रोकथाम के लिए प्रतिबद्ध है। ट्रैफिकिंग रोकने के लिए जिले में जागरूकता अभियान चलाने के साथ-साथ ट्रैफिकरों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने निर्णय नई दिल्ली के कांस्टीटयूशन क्लब में 250 से अधिक नागरिक समाज संगठनों के नेटवर्क जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन के सहयोगी संगठनों के प्रतिनिधियों का चार कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर जन विकास संस्थान के निदेशक राजमणि ने कहा कि देश में रोजाना छह बच्चों की ट्रैफिकिंग होती है और पांच बच्चों का जबरन मजबूरी के लिए मजबूर किया जाता है।