खेल : मेजर लीग सॉकर : कोलंबस क्रू ने मियामी को बराबरी पर रोका
मेजर लीग सॉकर : कोलंबस क्रू ने मियामी को बराबरी पर रोका मियामी। ब्रेस
मेजर लीग सॉकर : कोलंबस क्रू ने मियामी को बराबरी पर रोका मियामी। ब्रेस मेंडेज ने मेजर लीग सॉकर में पदार्पण करते हुए अंतिम लम्हों में गोल दागा जिससे कोलंबस क्रू ने इंटर मियामी को 2-2 से बराबरी पर रोक दिया। शनिवार रात हुए इस मैच में कोलंबस ने मियामी के लगातार छह मैच में जीत के क्रम को भी तोड़ दिया। लियोनल मेसी मियामी की ओर से 53वें मिनट में स्थानापन्न के रूप में उतरे। उन्हें गोल करने के कई मौके मिले लेकिन सफलता नहीं मिली। मियामी के लिए लुई सुआरेज ने 16वें मिनट जबकि नोह एलेन ने पहले हाफ के इंजरी टाइम में गोल दागा।
कोलंबस को पहले हॉफ में आत्मघाती गोल का फायदा मिला। मेंडेज ने 84वें मिनट में फ्री किक पर गोल दागकर उसे बराबरी दिलाई।
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