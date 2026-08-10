महिला महाविद्यालय में हुई रंगोली प्रतियोगिता
हर घर तिरंगा अभियान के तहत इंदिरा प्रियदर्शिनी राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय में रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में छात्राओं ने देशभक्ति का संदेश दिया। ईशा मेहरा, रीतिका बिष्ट, प्रियांशी वर्मा और खुशी साहू की रंगोलियां विशेष आकर्षण रहीं। कार्यक्रम में मतदाता जागरूकता अभियान भी चलाया गया।
संतोष जोशी हल्द्वानी। हर घर तिरंगा अभियान के तहत इंदिरा प्रियदर्शिनी राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय में रंगोली प्रतियोगिता का सोमवार को आयोजन किया गया। प्रभारी प्राचार्य डॉ. माया शुक्ला के निर्देश पर आयोजित प्रतियोगिता में छात्राओं ने अपनी कला से देशभक्ति का संदेश दिया। ईशा मेहरा, रीतिका बिष्ट, प्रियांशी वर्मा व खुशी साहू की रंगोलियां विशेष आकर्षण का केंद्र रहीं। निर्णायक डॉ. बीना जोशी, डॉ. दीपाली कनवाल एवं डॉ. दीपा पन्त ने छात्राओं की रचनात्मकता की सराहना की। कार्यक्रम संयोजक डॉ. रश्मि पन्त ने सभी का आभार जताया। इस दौरान डॉ. बीना जोशी द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान भी चलाया गया।
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