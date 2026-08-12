प्रतियोगिताओं के जरिए दिया देशभक्ति का संदेश
राजकीय कन्या इंटर कालेज में आयोजित की गई प्रतियोगिताएं प्रतियोगिताओं के जरिए दिया देशभक्ति संदेशप्रतियोगिताओं के जरिए दिया देशभक्ति संदेशप्रतियोगिताओं
हाथरस: मंगलवार को हर घर तिरंगा अभियान-2026 के तहत मंगलवार को राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, हाथरस में जनपदीय स्तर पर रंगोली, पेंटिंग एवं भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं के विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन जिला विद्यालय निरीक्षक रणवीर सिंह की अध्यक्षता में किया गया। प्रतियोगिता के सफल आयोजन में कार्यक्रम संयोजक डा. नीरज गोयल, प्रधानाचार्य सुरजोगाई बालिका इंटर कॉलेज, हाथरस सहित संबंधित शिक्षकों का सहयोग रहा। रंगोली प्रतियोगिता में सीनियर वर्ग में प्रथम स्थान सुरजोगाई बालिका इंटर कॉलेज की टीम रही। द्वितीय व तृतीय स्थान राजकीय बालिका इंटर कॉलेज टीम रही।जूनियर वर्ग में प्रथम स्थान राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की टीम प्रथम स्थान पर रही।
भाषण प्रतियोगिता में सीनियर वर्ग में कु. निशा कुशवाह (कक्षा 11), सुरजोगाई वाणिज्यक कॉलेज, हाथरस ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। मुस्तफा (कक्षा 12), राजकीय बालिका इंटर कॉलेज द्वितीय तथा लवली (कक्षा 12), सेठ हरचरनदास गर्ल्स इंटर कॉलेज तृतीय रहीं। जूनियर वर्ग में प्रथम स्थान कु. संध्या (कक्षा 8), द्वितीय कु. कन्या (कक्षा 7) और तृतीय कु. दिव्या (कक्षा 8) ने प्राप्त किया। तीनों छात्राएं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, हाथरस से हैं। पेंटिंग प्रतियोगिता सीनियर वर्ग में कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने देशभक्ति एवं तिरंगे से जुड़े विषयों पर अपनी रचनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिताओं के सफल आयोजन के बाद संयोजक डा. नीरज गोयल ने उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया।
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