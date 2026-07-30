42 बिहार बटालियान एनसीसी कमांडिंग ऑफिसर ने परेड का किया निरीक्षण
(युवा पेज)रेड का निरीक्षण किया। साथ ही कैडेटों को अनुशासन, नेतृत्व, राष्ट्रसेवा व चरित्र निर्माण का संदेश दिया। उन्होंने देश सेवा
सासाराम, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। पीएम श्री प्ल्स-टू विद्यालय चौखंडी पथ में गुरुवार को 42 बिहार बटालियन एनसीसी के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल अनुप कुमार का स्वागत किया गया। इस दौरान कैडेटों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जिसके बाद उन्होंने परेड का निरीक्षण किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ।
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