अनियंत्रित ट्रक ने ट्रैक्टर में मारी ठोकर
खोदावंदपुर में गुरुवार सुबह एक तेज गति से जा रहे मक्का लदे ट्रक ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया लेकिन चालक बाल-बाल बच गया। घटना के बाद पुलिस ने भाग रहे ट्रक के चालक को पकड़ लिया, जबकि ट्रक चालक मौके से फरार हो गया।
खोदावंदपुर। एसएच-55 पर मिर्जापुर गांव के समीप गुरुवार की सुबह रोसड़ा से बेगूसराय की ओर तेज गति से जा रहे मक्का लदे ट्रक ने एक ट्रैक्टर में ठोकर मार दी जिससे ट्रैक्टर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत यह रही कि इस हादसा में ट्रैक्टर का चालक बाल बाल बच गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके से भाग रहे चालक को खदेड़कर मेघौल धर्मगाछी के समीप ट्रक पकड़ लिया जबकि ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। ट्रक को पुलिस जब्त कर थाना ले आई।
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