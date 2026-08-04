छात्रसंघ अध्यक्ष ने रखी मांग, सीएम ने सचिव को दिए पूरा करने के निर्देश
खटीमा के एचएनबी राजकीय महाविद्यालय के छात्रसंघ अध्यक्ष रोहित जोशी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलकर महाविद्यालय के लिए दस सूत्री मांग पत्र प्रस्तुत किया। इसमें हाईटेक शौचालय, शुद्ध पेयजल, नए पुस्तक, क्रीड़ा मैदान में सुधार और अन्य सुविधाओं की मांग की गई, जिसे सीएम ने उच्च शिक्षा सचिव को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।
खटीमा। एचएनबी राजकीय महाविद्यालय छात्रसंघ के अध्यक्ष रोहित जोशी ने मंगलवार को देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। उन्हें महाविद्यालय को लेकर दस सूत्री मांग पत्र दिया। मांगों को पूरा करने के लिए रूसा मद से अनुदान उपलब्ध कराने की मांग की। जिस पर मुख्यमंत्री ने सारी मांगों को पूरा करने के लिए उच्च शिक्षा सचिव को निर्देशित भी कर दिया है। छात्र संघ अध्यक्ष रोहित जोशी ने सीएम को बताया कि महाविद्यालय में छात्र-छात्राओं के लिए हाईटेक शौचालय का निर्माण कराया जाए। शुद्ध पेयजल उपकरण की व्यवस्था कराई जाए। महाविद्यालय में क्रीड़ा मैदान को समतल कराने के साथ ही पुस्तकालय में नए प्रकाशन की पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएं।
क्रीड़ा परिसर में स्टेज एवं बच्चों के बैठने के लिए बैंच लगाने व महाविद्यालय की चाहर दीवारी में वाल पेंटिंग कराने भी कराई जाए। इसके अलावा विज्ञान संकाय में नए उपकरण एवं रसायन उपलब्ध कराने, क्रीड़ा विभाग में क्रीड़ा सामग्री व महाविद्यालय में हाईटेक सभागार का सौंदर्यीकरण कराया जाए। रोहित की मांग पर सीएम धामी ने शिक्षा सचिव को निर्देशित करते हुए मांगों को जल्द पूरा करने को कहा।
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