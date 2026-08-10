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फिजिकल काउंसलिंग के तहत आवेदन के लिए पोर्टल खुला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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फरीदाबाद, वरिष्ठ संवाददाता। कॉलेजों में स्नातक में दाखिले का तीसरा चरण शुरू हो चुका है।

फिजिकल काउंसलिंग के तहत आवेदन के लिए पोर्टल खुला

फरीदाबाद, अभिषेक शर्मा। कॉलेजों में स्नातक में दाखिले का तीसरा चरण शुरू हो चुका है। फिजिकल काउंसलिंग के तहत नए आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल फिर से खोल दिया गया है। अब सोमवार से छात्र कॉलेज में पहुंचकर दाखिला ले सकेंगे।

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फिजिकल काउंसलिंग की प्रक्रिया

फिजिकल काउंसलिंग में पहले आओ - पहले पाओ के आधार पर दाखिले होंगे। कॉलेज रोजाना अपने स्तर पर मेरिट लिस्ट सूची कर छात्रों को दाखिला देंगे। बता दें कि स्नातक प्रथम वर्ष में मेरिट सूची के आधार पर दाखिले की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। फिजिकल काउंसलिंग का दौर शुरू हो चुका है। इसके तहत शनिवार को उन छात्रों को दाखिले दिए गए, जो मेरिट सूची में शामिल थे, लेकिन फीस जमा नहीं कर पाए थे। रविवार को ऑनलाइन आवेदन पोर्टल फिर से खोल दिया गया है।

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आवेदन की प्रक्रिया

फिजिकल काउंसलिंग के तहत उन छात्रों को भी फिर से ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जो पहले आवेदन कर चुके हैं और अभी तक दाखिला नहीं ले पाए हैं। इस प्रक्रिया के दौरान पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर दाखिले होंगे। आवेदन करने के बाद छात्रों को कॉलेज में उपस्थित होना होगा। उपस्थित छात्रों के कॉलेज प्रबंधन रोजाना मेरिट सूची जारी करेगा और मेरिट लिस्ट में शामिल छात्रों को उसी दिन फीस जमा करनी होगी। फीस जमा करने पर ही दाखिला प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी। कॉलेजों को उसी कॉलेज में दाखिले के लिए आवेदन करना होगा, जहां पर सीट खाली हैं। फिलहाल एक सप्ताह तक 100 रुपये लेट फीस के साथ दाखिले होंगे। उसके बाद लेट फीस बढ़ा दी जाएगी। इस संबंध में राजकीय कॉलेज खेड़ी गुजरान के प्राचार्य डॉ. सुनील शर्मा ने बताया कि फिजिकल काउंसलिंग के तहत दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नए आवेदन के लिए पोर्टल खुल चुका है।

सामान्य प्रश्न

फिजिकल काउंसलिंग के तहत दाखिले कैसे होंगे?
फिजिकल काउंसलिंग में पहले आओ - पहले पाओ के आधार पर दाखिले होंगे।
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