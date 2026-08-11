विद्यार्थियों के अधिगम सुधार को ले ओरिएंटेशन कार्यक्रम
-भोजपुर को निपुण बनाने में सामूहिक प्रयासों की है जरूरत, सदर प्रखंड के पिरौटा में एचपीपीआई व डायट के संयुक्त तत्वावधान में कदम प्लस ओरिएंटेशन कार्यक्रम का शुभारंभ संस्थान के प्राचार्य डॉ चंद्र प्रकाश...
-भोजपुर को निपुण बनाने में सामूहिक प्रयासों की है जरूरत -कदम प्लस कार्यक्रम के तहत ज्ञानवर्द्धकक सत्र का आयोजन आरा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सदर प्रखंड के पिरौटा में एचपीपीआई व डायट के संयुक्त तत्वावधान में कदम प्लस ओरिएंटेशन कार्यक्रम का शुभारंभ संस्थान के प्राचार्य डॉ चंद्र प्रकाश मणि त्रिपाठी ने किया। मौके पर उन्होंने कहा कि कदम प्लस कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे चिह्नित विद्यार्थियों, जिनका प्रदर्शन विभिन्न लर्निंग आउटकम इंडिकेटर्स अपेक्षाकृत कम है, को उनके वर्तमान अधिगम स्तर से अपेक्षित स्तर तक पहुंचाने में यह पहल सराहनीय होगी। इस पहल के माध्यम से विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में सुधार लाने और उन्हें अपेक्षित दक्षताओं तक पहुंचाने में प्रभावी सहयोग मिलेगा। सामूहिक प्रयासों के माध्यम से इस उद्देश्य को शीघ्र ही प्राप्त कर सकेंगे। कार्यक्रम के तहत विभिन्न ज्ञानवर्धक व परिचर्चात्मक सत्रों का आयोजन किया गया। इन सत्रों में विद्यार्थियों के अधिगम स्तर व अधिगम प्रतिफल को समझने के लिए अधिगम प्रतिफल पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही एनएएस- 2021 के निष्कर्षों व रिपोर्ट के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करते हुए विद्यार्थियों के अधिगम स्तर से संबंधित चुनौतियों को समझने का प्रयास किया गया।
परख सर्वे की रिपोर्ट पर चर्चा
परख सर्वे की रिपोर्ट पर भी चर्चा परख सर्वे की रिपोर्ट पर भी चर्चा की गई और सर्वे से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर विद्यार्थियों के अधिगम में सुधार के लिए जरूरी शैक्षणिक हस्तक्षेपों पर विचार-विमर्श किया गया। एनईपी 2020 के प्रमुख प्रावधानों पर भी चर्चा की गई। इन सभी विषयों को कदम प्लस कार्यक्रम के उद्देश्यों से जोड़ते हुए यह समझने का प्रयास किया गया कि विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को बेहतर बनाने के लिए इन अवधारणाओं का प्रभावी रूप से कैसे उपयोग किया जा सकता है। कार्यक्रम को संस्थान के व्याख्याता श्रवण कुमार, विरेंद्र कुमार सिंह, सोनी कुमारी, अरविंद कुमार, वंदना कुमारी, राधा कुमारी, अरविन्द कुमार प्रभात, सुनील कुमार, सुनील कुमार शर्मा व स्मिता कुमारी सहित अन्य संबंधित सदस्यों ने संबोधित किया।
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