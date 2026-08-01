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बारूण प्रखंड अंतर्गत कार्यशाला का हुआ आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरंगाबाद
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औरंगाबाद में बारूण प्रखंड अंतर्गत एक संयुक्त कार्यशाला का आयोजन हुआ। इसमें 17 संकुलों का समावेश किया गया। कार्यशाला में बच्चों के शैक्षणिक स्तर में सुधार और दक्षता बढ़ाने पर चर्चा की गई। बेसलाइन एसेसमेंट 5 अगस्त तक पूरा करने का निर्देश दिया गया। शिक्षकों को मार्गदर्शन और शिक्षण विधियाँ बताई गईं।

बारूण प्रखंड अंतर्गत कार्यशाला का हुआ आयोजन

औरंगाबाद, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। बारूण प्रखंड अंतर्गत संकुल स्तर पर एक विस्तृत संयुक्त कार्यशाला का आयोजन किया गया। कुल 17 संकुलों पर इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। ​कार्यशाला में शैक्षणिक गतिविधियों को सुचारू रूप से लागू करने और बच्चों के शिक्षण स्तर में सुधार लाने के लिए कई मुख्य बिंदुओं पर गहन चर्चा की गई। कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों और बच्चों की बुनियादी दक्षता भाषा एवं गणित सुधारने के लक्ष्यों पर चर्चा हुई। ​दक्षता एवं विद्यालय समेकन कर प्रत्येक बच्चे की प्रगति रिपोर्ट और विद्यालय स्तर पर आंकड़ों के समेकन पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया।​ प्रत्येक शिक्षकों के सही मार्गदर्शन और उन्मुखीकरण पर विस्तार से चर्चा की गई।

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​5 अगस्त तक बेसलाइन की समय-सीमा तय की गई। सभी विद्यालयों में 5 अगस्त तक बेसलाइन एसेसमेंट का कार्य अनिवार्य रूप से पूरा करने का निर्देश दिया गया। मैनुअल के सही उपयोग और स्कैनर के माध्यम से खेल-खेल में भाषा और गणित की विभिन्न गतिविधियों को कराने की विधि बताई गई।

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