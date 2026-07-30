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विकास भवन में कृषि व भूमि संरक्षण समिति की बैठक आयोजित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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रामपुर में विकास भवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में आत्मा योजना, खाद्य सुरक्षा, और भूमि संरक्षण योजनाओं के लक्ष्यों पर चर्चा की गई। सभी सदस्यों ने योजनाओं पर सहमति जताई और समय सीमा में किसानों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए गए।

विकास भवन में कृषि व भूमि संरक्षण समिति की बैठक आयोजित

​रामपुर। विकास भवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में बुधवार को आत्मा अधिशासी परिषद, डिस्ट्रिक्ट फूड सिक्योरिटी एक्जीक्यूटिव कमेटी तथा जिला भूमि एवं जल संरक्षण समिति की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। उप कृषि निदेशक राम किशन सिंह ने आत्मा योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोषण मिशन, उ.प्र. मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम एवं फसल विविधीकरण योजना के अंतर्गत प्राप्त विभिन्न लक्ष्यों और प्रस्तावों को समिति के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया। वहीं भूमि संरक्षण अधिकारी हर्षित चौहान ने खेत तालाब, पं. दीन दयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना तथा वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट के लक्ष्यों को पटल पर रखा, जिस पर सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से अपनी सहमति प्रदान की।

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मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी योजनाओं के लक्ष्यों को समय सीमा के भीतर पूरा कर किसानों को सीधे लाभान्वित किया जाए। बैठक में जिला कृषि अधिकारी, उद्यान अधीक्षक, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, मत्स्य व रेशम अधिकारी सहित विभागीय कर्मचारी, प्रगतिशील किसान एवं एनजीओ प्रतिनिधि मौजूद रहे।

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