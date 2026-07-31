Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

छत्रपति शिवाजी से जुड़े ऐतिहासिक को संजोएंगे यूपी-महाराष्ट्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
Follow us on Google News
share

- आगरा की कोठी मीना बाजार का संरक्षण लखनऊ, प्रमुख संवाददाता छत्रपति शिवाजी

छत्रपति शिवाजी से जुड़े ऐतिहासिक को संजोएंगे यूपी-महाराष्ट्र

छत्रपति शिवाजी महाराज की स्मृतियों को सहेजने का काम यूपी व महाराष्ट्र मिलकर करेंगे। उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय इस उद्देश्य से महाराष्ट्र के दौरे पर गए हैं। यहां उन्होंने महाराष्ट्र के संस्कृति मंत्री आशीष शेलार से मुलाकात की और आगरा की कोठी मीना बाजार के संरक्षण में सहयोग मांगा। यहां भव्य स्मारक बनेगा।उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने कहा कि आगरा स्थित कोठी मीना बाजार छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ा एक ऐतिहासिक स्थल है। जयपुर राज परिवार के राजस्व अभिलेखों व अध्ययन के आधार पर यह तथ्य सामने आया है कि मिर्जा राजा जय सिंह के पुत्र राम सिंह के आवासीय परिसर में ही औरंगजेब ने छलपूर्वक छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके पुत्र को नजरबंद किया था।

अपनी अद्वितीय रणनीति, साहस व बुद्धिमत्ता के बल पर शिवाजी महाराज यहां से निकलने में सफल हुए थे। महाराष्ट्र के संस्कृति मंत्री आशीष शेलार को उन्होंने आगरा आने का निमंत्रण दिया। जिससे आपसी समन्वय से इसे भव्य स्मारक बनाया जा सके।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Lucknow News UP Lucknow Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।