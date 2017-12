सर्दी का सितमः यूपी-बिहार में लुढ़का पारा, दिल्ली-एनसीआर की हवा हुई और प्रदूषित 

उत्तर भारत में घने कोहरे व पछुआ हवाओं से सर्दी और बढ़ गई। खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में सुबह पुरवा हवाओं के साथ घना कोहरा छाया रहा। शीत लहर के प्रकोप के चलते लोग घरों में दुबके रहे। वहीं दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहां ठंड में थोड़ी कमी आई है और सुबह-सुबह यहां का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहा।

दिल्ली में आज सुबह हल्का कोहरा छाया रहा। वहीं आज दिन की बात करें तो यहां दोपहर में हल्के बादल छाने का अनुमान बताया गया है। इसके अलावा हवा में प्रदूषण की बात करें तो दिल्ली के लोदी रोड पर वायु में पीएम 2.5 और पीएम 10 बहुत ही खराब स्तर पर देखा गया।

Early morning #Visuals of fog from Delhi's India Gate and Rajpath area pic.twitter.com/vfzHb7OlMs — ANI (@ANI) December 30, 2017

Air Quality Index of #Delhi's Lodhi Road area, prominent pollutants PM 2.5 & PM 10 remain in ' very poor' category. pic.twitter.com/8zrQW8SIcn — ANI (@ANI) December 30, 2017



उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान में काफी गिरावट आई। दोपहर बाद धूप निकली मगर, हवा का रुख बदलने की वजह से गलन और बढ़ गई। पछुआ हवाओं से गलन बढ़ी तो हाड़कंपाने वाली ठंड से लोग परेशान दिखे। लोग दिन में ही अलाव के किनारे लोग बैठे रहे। वहीं घरों से निकलने वाले लोग गर्म कपड़ों से अपने को पूरी तरह ढके रहे। हालांकि, शुक्रवार को देर शाम से जारी किए गए आदेश की जानकारी न होने से कई सरकारी व निजी स्कूल खुले तो कोहरे के बीच स्कूल पहुंचने छात्रों को काफी दिक्कत हुई। हालांकि स्कूल में दोपहर में छुट्टी कर दी गई।

Uttar Pradesh: Thick fog engulfs the city of #Lucknow as cold wave intensifies in the region. pic.twitter.com/gNlRcOSNp2 — ANI UP (@ANINewsUP) December 30, 2017

शुक्रवार को तापमान में भी भारी गिरावट आई। कृषि विभाग के मौसम विंग की मानें तो जहां न्यूनतम तापमान 8.0 रहा तो अधिकतम 16.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पछुआ हवाओं के चलने से शीत लहर का प्रकोप अभी अगले कई दिनों तक रहेगा। हालांकि प्रशासन द्वारा वितरित किए जा रहे कंबल व अलाव के इंतजाम बढ़ी ठंड में नाकाफी साबित हो रहे हैं। शाम से शुरू हुआ घना कोहरा दोपहर करीब 12 बजे के बाद छंटा। इस दौरान धूप भी खिली, लेकिन ठंड से राहत नहीं मिल सकी। पछुआ हवाओं से बढ़ी ठंड से लोग बेहाल दिखाई। बाजारों में दोपहर तक सन्नाटा रहा तो धूप निकलने से कुछ रौनक हुई। मगर, शाम होते ही कोहरे ने फिर अपने पांव पसारने शुरू कर दिए।



बाराबंकी में ठंड से महिला की मौत

शहर के कांशीराम कालोनी में भीषण ठंड के कारण गुरुवार रात एक महिला की मौत हो गई। वह गुमटी में दुकान करके जीवनयापन कर रही थी। बताते हैं कि उसके पास ठंड से बचाव के लिए विशेष इंतजाम नहीं थे। रात को अचानक हालत बिगड़ी और उसने दम तोड़ दिया।

पटना दिन में शिमला

ठंड ने दिन में भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को पटना और मुजफ्फरपुर सहित राज्य के कई हिस्सों में दिन का तापमान सर्द माने जाने वाले शहरों शिमला, जम्मू, कानपुर, नैनीताल और देहरादून से भी कम रहा। पछुआ हवा के कारण दिन में भी कनकनी बढ़ी। ठंड बढ़ने से राज्य के कई हिस्सों में जन-जीवन प्रभावित रहा। मौसम विभाग ने दिन में तापमान गिरने के कारण राजधानी पटना, पूर्णिया, सुपौल और छपरा में कोल्ड डे घोषित कर दिया। अगले एक-दो दिनों में न्यूनतम तापमान एक-दो डिग्री और गिरेगा। मौसम विभाग ने रात में तीन-चार दिनों तक घना कोहरा की चेतावनी जारी की है।



ट्रेन लेट



Delhi: 36 trains arriving late, 2 rescheduled & 13 cancelled due to low visibility/ operational reasons — ANI (@ANI) December 30, 2017



कोहरे की वजह से दिल्ली आने वाली 36 ट्रेनें देरी से चल रही है। 2 ट्रेनों के समय में परिवर्तन किया गया है जबकि 13 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया।