पारा लुढ़काः उत्तर भारत समेत दिल्ली-एनसीआर में और बढ़ी सर्दी, 7 डिग्री हुआ तापमान

दिल्ली-एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत इन दिनों शीतलहर की चपेट में है। यूपी, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश सहित अन्य इलाकों के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा। वहीं हरियाणा में एक व्यक्ति की संदिग्ध तौर पर सर्दी के कारण जान चली गई। अगर बात करें शनिवार सुबर की दिल्ली-एनसीआर का पारा कल के न्यूनतम से दो डिग्री और लुढ़कर 7 डिग्री सेल्यिस पर आ गया। हालांकि आज यहां दिन में तेज धूप खिलने का अनुमान है।

Fog shrouds the national capital as mercury dips; early morning visuals from Delhi's India Gate. pic.twitter.com/KDTJY98c2N