शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक नहीं छोड़ेंगे जंतर-मंतर : सीजेपी

नई दिल्ली, एजेंसी। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने गुरुवार को ऐलान किया कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है, जंतर-मंतर पर प्रदर्शन जारी रहेगा। पार्टी ने फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा का तो स्वागत किया, लेकिन कहा कि सरकार ने पेपर लीक मुद्दे पर अब तक छात्रों की शंकाओं पर पूरा और स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिक्रिया स्वागतयोग्य है। पीएम का जवाब एक महीने से अधिक समय तक विरोध-प्रदर्शन के बाद आया है, लेकिन इसमें भी पेपर लीक से जुड़े अहम सवालों पर बात नहीं की गई है। देश के छात्र और अभिभावक जानना चाहते हैं कि पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? पेपर लीक होने के बाद दोषियों को क्या सजा दी जा रही है? रांका ने आरोप लगाया कि व्यवस्था को चलाने वाले लोगों की जवाबदेही तक तय नहीं की जा सकी है। ऐसे में अभी बताए जा रहे उपाय नाकाफी हैं। उन्होंने कहा, ‘यहां बड़ी संख्या में देशभर से छात्र-युवा पक्के इरादे के साथ आए हैं। सीजेपी ने तय किया है कि जब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होता है, हम जंतर-मंतर नहीं छोड़ेंगे।’