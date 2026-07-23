शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक नहीं छोड़ेंगे जंतर-मंतर : सीजेपी
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी रखने की घोषणा की है। पार्टी ने पेपर लीक मुद्दे पर सरकार के अस्पष्ट उत्तर पर नाराजगी जताई। नेताओं ने कहा कि छात्रों की उम्मीदों का उचित जवाब नहीं दिया गया है और प्रदर्शनकारियों ने शांति बनाए रखने की अपील की।
नई दिल्ली, एजेंसी। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने गुरुवार को ऐलान किया कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है, जंतर-मंतर पर प्रदर्शन जारी रहेगा। पार्टी ने फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा का तो स्वागत किया, लेकिन कहा कि सरकार ने पेपर लीक मुद्दे पर अब तक छात्रों की शंकाओं पर पूरा और स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिक्रिया स्वागतयोग्य है। पीएम का जवाब एक महीने से अधिक समय तक विरोध-प्रदर्शन के बाद आया है, लेकिन इसमें भी पेपर लीक से जुड़े अहम सवालों पर बात नहीं की गई है। देश के छात्र और अभिभावक जानना चाहते हैं कि पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? पेपर लीक होने के बाद दोषियों को क्या सजा दी जा रही है? रांका ने आरोप लगाया कि व्यवस्था को चलाने वाले लोगों की जवाबदेही तक तय नहीं की जा सकी है। ऐसे में अभी बताए जा रहे उपाय नाकाफी हैं। उन्होंने कहा, ‘यहां बड़ी संख्या में देशभर से छात्र-युवा पक्के इरादे के साथ आए हैं। सीजेपी ने तय किया है कि जब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होता है, हम जंतर-मंतर नहीं छोड़ेंगे।’
केंद्रीय नेतृत्व की ओर बढ़ रहा आक्रोश
रांका ने कहा कि प्रदर्शन के शुरुआत से अब तक सीजेपी और छात्रों की मांग शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की ही रही है। लेकिन इस पर फैसले में हो रही देरी के कारण हर दिन के साथ नाराजगी बढ़ती जा रही है और छात्रों का आक्रोश अब केंद्रीय नेतृत्व की ओर बढ़ने लगा है। रांका ने कहा कि सरकार को समझना चाहिए कि आज लोग सीधे प्रधानमंत्री से सवाल करने लगे हैं। ऐसे में सरकार को जल्द ठोस कदम उठाने चाहिए।
प्रदर्शनकारियों से शांति बनाने की अपील
सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि उन्होंने सोनम वांगचुक से बात की है। इस दौरान वांगचुक ने इस बात पर जोर दिया कि विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण बना रहना चाहिए। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से अपील की कि वे शांति बनाए रखें और विरोध का सही तरीका अपनाएं।
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