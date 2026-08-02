सीजेपी के सदस्यों की पांच अगस्त को होगी बैठक
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के मुख्य सदस्य पांच अगस्त को छत्रपति संभाजीनगर में बैठक करेंगे। यह बैठक संगठन के संस्थापक अभिजीत दिपके के आवास पर होगी। बैठक का उद्देश्य भविष्य के एजेंडे पर चर्चा करना है।
छत्रपति संभाजीनगर, एजेंसी। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के मुख्य सदस्य अपने भविष्य के एजेंडे पर चर्चा करने के लिए पांच अगस्त को महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में एक बैठक करेंगे। संगठन के सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। यह बैठक सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके के आवास पर होगी।
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