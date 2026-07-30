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तिजोरी में कैद है 140 वर्षों का राज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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कोका-कोला, जो दुनिया की सबसे लोकप्रिय सॉफ्ट ड्रिंक है, का रहस्य 140 वर्षों से छिपा रहा। इसे 1886 में डॉ. जॉन पेम्बरटन ने बनाया और 1919 में बैंक लोन के लिए कागज पर लिखा गया। यह फॉर्मूला 86 साल तक अटलांटा के बैंक में रहा और अब एक विशेष तिजोरी में सुरक्षित रखा गया है।

तिजोरी में कैद है 140 वर्षों का राज

न्यूयॉर्क, एजेंसी। दुनिया की सबसे लोकप्रिय सॉफ्ट ड्रिंक कोका-कोला 140 से अधिक वर्षों से दुनिया के सबसे बड़े व्यापार रहस्यों में से एक है। 1886 में डॉ. जॉन पेम्बरटन द्वारा तैयार इस रेसिपी को सालों तक मौखिक रखा गया। 1919 में बैंक लोन की सुरक्षा के लिए इसे पहली बार कागज पर लिखा गया और न्यूयॉर्क के बैंक में रखा गया। लोन चुकाने के बाद यह फॉर्मूला 86 सालों तक अटलांटा के बैंक में रहा। अब इसे एक विशेष तिजोरी में सुरक्षित रखा गया है।

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