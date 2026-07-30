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कोबरा 203 का 18वां स्थापना दिवस समारोह संपन्न, सांस्कृतिक संध्या रही आकर्षण का केंद्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हजारीबाग
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बरही में कोबरा वाहिनी 203 का 18वां स्थापना दिवस एक तीन दिवसीय कार्यक्रम के साथ मनाया गया। सांस्कृतिक संध्या में जवानों और बच्चों ने देशभक्ति प्रस्तुतियाँ दी। सेवानिवृत्त आईजी बिरेन्द्र प्रसाद टोप्पो ने कोबरा 203 की साहस और अनुशासन की सराहना की, जबकि कमांडेंट पवन कुमार सिंह ने नक्सलवाद की रोकथाम में बटालियन की भूमिका का वर्णन किया।

कोबरा 203 का 18वां स्थापना दिवस समारोह संपन्न, सांस्कृतिक संध्या रही आकर्षण का केंद्र

बरही, प्रतिनिधि। बरही स्थित कोबरा वाहिनी 203 का 18वां स्थापना दिवस पर तीन दिवसीय कार्यक्रम के साथ बुधवार को संपन्न हुआ। अंतिम दिन आयोजित सांस्कृतिक संध्या में जवानों और बच्चों ने देशभक्ति व सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से समां बांध दिया। मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त आईजी बिरेन्द्र प्रसाद टोप्पो ने कहा कि कोबरा 203 ने 18 वर्षों में साहस, अनुशासन और राष्ट्रसेवा का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। जवानों का त्याग पूरे देश के लिए प्रेरणास्रोत है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कमांडेंट पवन कुमार सिंह ने कहा कि झारखंड में नक्सलवाद की कमर तोड़ने में कोबरा 203 की निर्णायक भूमिका रही है। उन्होंने बताया कि बटालियन के कई जवान शौर्य चक्र, पुलिस पदक एवं अन्य सम्मान प्राप्त कर चुके हैं।

समारोह के दौरान शहीद जवानों को श्रद्धांजलि, खेलकूद प्रतियोगिताएं, मेले और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में एसडीपीओ राधा प्रेम किशोर, सीओ चंद्रशेखर कुणाल, थाना प्रभारी बिनोद कुमार समेत कई गणमान्य अतिथि उपस्थित थे।

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