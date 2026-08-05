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वार्ता के बाद कल का चक्का जाम आंदोलन स्थगित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन (एटक) और कोलियरी प्रबंधन के बीच वार्ता के बाद 6 अगस्त को प्रस्तावित चक्का जाम आंदोलन को स्थगित कर दिया गया है। एटक ने ठेका मजदूरों के बकाया वेतन और सीएमपीएफ की समस्याओं को लेकर प्रबंधन पर आरोप लगाए। प्रबंधन ने दस्तावेज जल्द जमा कराने का आश्वासन दिया है।

वार्ता के बाद कल का चक्का जाम आंदोलन स्थगित

यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन (एटक) और कोलियरी प्रबंधन के बीच मंगलवार को हुई वार्ता के बाद 6 अगस्त को प्रस्तावित चक्का जाम आंदोलन सशर्त स्थगित कर दिया गया है। बैठक में ठेका मजदूरों के बकाया एचपीसी वेतन और सीएमपीएफ के वीवी स्टेटमेंट की लंबित समस्याओं पर चर्चा हुई। एटक के क्षेत्रीय सचिव संतोष चंद्र गोराई ने पूर्व के वादों पर अमल न करने का आरोप लगाया, जिसके बाद ठेका कंपनी 'संजय उद्योग' ने अधिकांश वर्षों के वीवी दस्तावेज प्रस्तुत किए। प्रबंधन ने शेष दस्तावेज एक सप्ताह के भीतर सीएमपीएफ कार्यालय धनबाद में जमा कराने का लिखित आश्वासन दिया है। एटक ने चेतावनी दी है कि तय समय सीमा में मांगें पूरी न होने पर बिना पूर्व सूचना के उग्र आंदोलन किया जाएगा।

बैठक में यूनियन की ओर से नर्मदेश्वर पांडे, अमरेंद्र कुमार, अरुण रवानी, राजीव भिसियार, मुबारक अंसारी, रविंद्र राय, दीपक गोराई, जगदीश गोप, विवेक कुमार महतो, जमिल, प्रबंधन की ओर से अपर महाप्रबंधक पचन पांडे तथा ठेका प्रतिनिधि अजय दुबे मौजूद थे।

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