वेतन समझौते के लिए जेबीसीसीआई का शीघ्र हो गठन

अनपरा,संवाददाता। एनसीएल की बीना परियोजना पर शनिवार की शाम कोल फील्ड लेबर यूनियन सीटू ने अपनी 28 सूत्रीय मांगों को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। एनसीएल सीटू अध्यक्ष एसपी सिंह, महामंत्री पीएस पाण्डेय,शैलेन्द्र चौबे,आरएन शर्मा,अशोक धारी,केसी शर्मा,बीके कुशवाहा, के के उपाध्याय,भगवान दास समेत अध्यक्ष बीना विश्वनाथ पनिका और सचिव सूरज पाण्डे आदि ने आरोप लगाया कि प्रबन्धन कोयला कामगारों की समस्याओं का निराकरण नही कर रही है। मांगों की बाबत बताया कि एनसीडब्लुए -12 के लिए जेबीसीसीआई का शीघ्र गठन,एक प्रतिशित लाभांश का भुगतान,खदानों की कैंटीन में उचित व्यवस्था,बीना में बंद डीशेलिंग प्लांट चालू कराना,संविदा श्रमिकों की बायोमेट्रिक एटेंडेंस लगाना,आवासों की जर्जर हालात ठीक कराना ,एनएससी के विशेषज्ञ चिकित्सकों की अटल चिकित्सालय पर साप्ताहिक विजिट,बीना सीएचपी पर प्रदूषण रोकने के प्रभावी उपाय,आवासीय परिसर में बगैर परमिशन भारी वाहनों का प्रवेश पर रोक आदि शामिल थी।सचिव