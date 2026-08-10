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बीसीकेयू ने मुगमा क्षेत्र की सभी कोलियारियों में किया धरना व प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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बीसीकेयू ने मुगमा क्षेत्र की सभी कोलियारियों में किया धरना व प्रदर्शन निरसा,

बीसीकेयू ने मुगमा क्षेत्र की सभी कोलियारियों में किया धरना व प्रदर्शन

नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट 12वीं का गठन करने एवं चार लेबर कोड को समाप्त करने को लेकर सोमवार को बिहार कोलियरी कामगार यूनियन (सीटू) ने ईसीएल मुगमा क्षेत्र के सभी कोलियरियों मे धरना - प्रदर्शन किया। साथ ही कोलियरियों को निजीकरण बन्द करने, नई खदान खोलने सहित विभिन्न मांगे थी। प्रदर्शन का नेतृत्व यूनियन के केन्द्रीय सचिव सह क्षेत्रीय अध्यक्ष आगम राम, क्षेत्रीय सचिव रामजी यादव, अमित मुखर्जी, मागन बाउरी, तारकनाथ रूहिदास, समीर मरांडी, मो० अख्तर हुसैन, हरे राम, दिलीप सिंह, जूठन हरिजन, उत्तम कर, तापस चटर्जी, बापी गोप, देवेन्द्र मिश्रा रामानन्द राजभर, शुभम विश्वकर्मा, कमल बाउरी, राहुल झाल, अरुण मोची, विनय कु० सिंह, खोखन रविदास, सनोज चौहान, अप्पू सिंह, प्रदीप सिंह, लल्लन सिंह, संजय सिंह, अशोक मण्डल, काजल गोराई, परेश सोरेन, दीपक सिंह आदि शामिल थे।

धरना प्रदर्शन का कारण

वहीं इस अवसर पर लखीमाता कोलियरी में आयोजित सभा को सम्बोधित करते हुए आगम राम ने कहा कि केन्द्र सरकार देश के बड़े-बड़े पूंजीपतियों और कारपोरेट घराने को लाभ पहुँचाने के लिये 44 श्रम कानूनों को समाप्त कर 4 लेबर कोड बना दिया है। यह मजदूरों की को बंधुवा मजदूर और गुलाम बनाने की साजिश है। वेज बोर्ड 12 वीं का अभी तक गठन नहीं हुआ तथा आउटसोर्सिंग, एमडीओ मोड और रेवेन्यू शेयरिंग के माध्यम से कोलियरियों का निजीकरण किया जा रहा है जिसके विरोध मे आज देश व्यापी अन्दोलन हो रहा है। कोलियरी बचाने तथा मुगमा क्षेत्र में नई खदान खोलने के सवाल पर मुगमा क्षेत्रीय कार्यालय के समक्ष 16 अगस्त से कुछ साथी आमरण अनशन पर बैठेंगे। सभा को राजन सिंह, बापी गोप, प्रदीप सिंह, देवेन्द्र मिश्रा आदि ने सम्बोधित किया।

सामान्य प्रश्न

धरना प्रदर्शन कब किया गया?
सोमवार को बिहार कोलियरी कामगार यूनियन ने धरना - प्रदर्शन किया।
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