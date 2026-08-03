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सीएमडब्ल्यूयू क्षेत्रीय कमेटी की बैठक में लिए गए कई निर्णय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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सीएमडब्ल्यूयू की बैठक में केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों और कोयला उद्योग की नीजिकरण पर चर्चा हुई। मजदूरों के वेतन समझौते में देरी को लेकर नाराजगी प्रकट की गई। यूनियन ने अगस्त में एकदिवसीय धरना का निर्णय लिया। बैठक में कई नेता उपस्थित थे।

सीएमडब्ल्यूयू क्षेत्रीय कमेटी की बैठक में लिए गए कई निर्णय

गिद्दी, निज प्रतिनिधि। सीएमडब्ल्यूयू अरगड्डा क्षेत्रीय कमेटी की बैठक सोमवार को रेलीगढ़ा एमपीआई में विजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीति के कारण कोयला उद्योग की नीजिकरण से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा की गई। बैठक में कोयला मजदूरों के वेतन समझौता में देरी के लिए नाराजगी प्रकट किया गया। साथ ही इसके लिए प्रबंधन और सरकार की नीति को जिम्मेवार बताया गया। बैठक में संयुक्त मोर्चा के होने वाले धरना में भागीदारी सुनिश्चित करने पर चर्चा की गई। अंत में वर्ष 2022 में 11 दिन के मजदूर कर्मियों के वेतन का भुगतान अब नहीं किए जाने पर नाराजगी प्रकट किया गया।

साथ ही इसे लेकर सीएमडब्ल्य़यू के द्वारा क्षेत्र के सभी यूनिट में अगस्त माह में एकदिवसीय धरना देने का निर्णय लिया गया। बैठक में यूनियन नेता बैजनाथ मिस्त्री, विजेंद्र प्रसाद, महादेव मांझी, शौकत अली, कुंअरलाल विश्वकर्मा, दिनेश गोप आदि उपस्थित थे।

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