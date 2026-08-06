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दो यूनियनों के आंदोलन से पूर्वी झरिया में कोयला ट्रांसपोर्टिंग ठप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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पूर्वी झरिया क्षेत्र में मजदूर यूनियनों के आंदोलन के चलते कोयला ट्रांसपोर्टिंग पूरी तरह बंद है। श्रमिक संघ ने नौ और छह सूत्री मांगों के समर्थन में धरना दिया है। इसके कारण राज्य सरकार को राजस्व का बड़ा नुकसान हो रहा है। यदि मांगें नहीं मानी गईं, तो यूनियन ने आउटसोर्सिंग का चक्का जाम करने की चेतावनी दी है।

दो यूनियनों के आंदोलन से पूर्वी झरिया में कोयला ट्रांसपोर्टिंग ठप

पूर्वी झरिया क्षेत्र में एक सप्ताह से मजदूर यूनियनों के आंदोलन के कारण कोयला ट्रांसपोर्टिंग पूरी तरह ठप है। भौंरा स्थित 23/8 और भौंरा कोलियरी ऑफिस के समीप कांटा घर पर जनता श्रमिक संघ नौ सूत्री मांगों को लेकर डटा है। वहीं, भौंरा 16 नंबर और सुदामडीह कोलियरी कांटा घर पर जनता मजदूर संघ बच्चा गुट छह सूत्री मांगों के समर्थन में आंदोलनरत है। कोयला ट्रांसपोर्टिंग बंद होने से क्षेत्र और राज्य सरकार को भारी राजस्व का नुकसान हो रहा है। इन कांटा घरों से भौंरा कोलियरी के सी 2 पैच और सुदामडीह के विस्तारित फायर पैच से उत्पादित कोयले का डिस्पैच हाईवा से किया जाता है।

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पूर्वी झरिया से यह कोयला टाटा वाशरी, सेल चासनाला और सुदामडीह रेलवे साइडिंग भेजा जाता है, जहां से रैक से इसे देश के विभिन्न पावर प्लांटों को भेजा जाता है। दोनों फायर पैच होने से कोयले में जल्द आग लगने का खतरा है। यूनियन नेताओं ने प्रबंधन पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए मांगें पूरी न होने पर आउटसोर्सिंग का चक्का जाम करने की चेतावनी दी है।

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