नीलाम हुए 141 कोल ब्लॉकों में 123 निजी कंपनियों को मिले

कोयला सेक्टर धीरे-धीरे निजी हाथों में जा रहा है। कॉमर्शियल कोयला खदानों की नीलामी में निजी कंपनियों की दिलचस्पी बढ़ी है। कोयला मंत्रालय से जारी रिपोर्ट के अनुसार जून 2020 से 14 चरणों में 141 कोयला खदानों की व्यावसायिक नीलामी की गई है, जिनकी संयुक्त अधिकतम रेटेड क्षमता 366.35 मिलियन टन प्रति वर्ष है। औसत राजस्व हिस्सा 24.17 प्रतिशत है, जो न्यूनतम 4 प्रतिशत से छह गुना अधिक है। इनमें से 123 खदानें निजी कंपनियों को मिली हैं और सफल बोलीदाताओं में से 44 ऐसी कंपनियां थीं, जिन्होंने पहले कभी कोयला खनन नहीं किया था। कैप्टिव और व्यावसायिक ब्लॉकों ने मिलकर वित्त वर्ष 2025-26 में लगभग 210.46 मिलियन टन कोयला उत्पादन किया, जो पहली बार 200 मिलियन टन के आंकड़े को पार कर गया।

एक दशक पहले यह आंकड़ा 28.83 मिलियन टन था, जो इस अवधि में लगभग 22 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। इसमें से व्यावसायिक खदानों का योगदान वित्त वर्ष 2025-26 में लगभग 26.12 मिलियन टन रहा। अब तक नीलाम किए गए ब्लॉकों से लगभग 2 करोड़ रुपये का वार्षिक राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। 47,000 करोड़ रुपये की लागत से लगभग 48,756 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय हुआ है और लगभग 4,75,000 लोगों को रोजगार मिला है। राजकोष को मिलने वाली आय में भी इसी अनुपात में वृद्धि हुई है। प्रीमियम उत्पादन से होनेवाला राजस्व वित्त वर्ष 2014-15 में 461 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 5553 करोड़ रुपये हो गया है, जो लगभग 26 प्रतिशत की वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि दर्शाता है। इससे राजकोष और उत्पादक राज्यों को लाभ हुआ है।