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ड्यूटी मीट केवल प्रतियोगिता नहीं, दक्षता बढ़ाने का मंच: आईजी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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धनबाद में तीन दिवसीय कोयला क्षेत्रीय पुलिस ड्यूटी मीट-2026 की शुरुआत हुई, जिसमें धनबाद और बोकारो के पुलिसकर्मी भाग ले रहे हैं। उद्घाटन आईजी शैलेंद्र सिन्हा ने किया। बैठक का उद्देश्य पुलिसकर्मियों की दक्षता और ज्ञान को निखारना है। प्रतियोगिता में विभिन्न विषयों पर लिखित और मौखिक परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी।

ड्यूटी मीट केवल प्रतियोगिता नहीं, दक्षता बढ़ाने का मंच: आईजी

धनबाद, मुख्य संवाददाता। धनबाद पुलिस केंद्र सभागार में बुधवार से तीन दिवसीय कोयला क्षेत्रीय पुलिस ड्यूटी मीट-2026 की शुरुआत हुई। प्रतियोगिता में धनबाद और बोकारो के पुलिस इंस्पेक्टर से लेकर जवान तक हिस्सा ले रहे हैं। बोकारो प्रक्षेत्र के आईजी शैलेंद्र सिन्हा ने उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि पुलिस ड्यूटी मीट केवल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि पुलिसकर्मियों के ज्ञान, दक्षता और पेशेवर क्षमता को निखारने का मंच है। मौके पर एसएसपी प्रभात कुमार, सिटी एसपी रित्विक श्रीवास्तव, ग्रामीण एसपी एस मोहम्मद याकूब, एडिशनल एसपी चास वेदांत शंकर सहित अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। एसएसपी ने कहा कि पुलिस ड्यूटी मीट का उद्देश्य पुलिस पदाधिकारियों और जवानों के ज्ञान, कौशल तथा दक्षता को और बेहतर बनाना है।

कई तरह की लिखित और मौखिक परीक्षाएं होंगी: तीन दिवसीय ड्यूटी मीट में पुलिसकर्मी विभिन्न विषयों की मौखिक व लिखित परीक्षा में भाग ले रहे हैं। प्रतिभागियों की वैज्ञानिक अनुसंधान क्षमता, तकनीकी ज्ञान और व्यावहारिक दक्षता का मूल्यांकन किया जा रहा है। विधि विज्ञान (एफएसएल), मेडिको-लीगल, क्राइम इंवेस्टिगेशन, लॉ रूल्स एवं कोर्ट जजमेंट, फिंगर प्रिंट, फोटोग्राफी, लिफ्टिंग, पैकिंग एवं फॉरवर्डिंग, ऑब्जर्वेशन, पुलिस पोर्ट्रेट, कंप्यूटर साक्षरता, पुलिस श्वान दस्ता, एंटी-सबोटाज चेक तथा पुलिस फोटोग्राफी वीडियोग्राफी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रतिभागियों की मौखिक और लिखित परीक्षा ली जा रही है। प्रतियोगिता के लिए रांची से सीआईडी, एटीएस और विधि विज्ञान एफएसएल की विशेषज्ञ टीम पहुंची है। टीम में फिंगर प्रिंट के असिस्टेंट डायरेक्टर नीरज सहाय, एफएसएल के असिस्टेंट डायरेक्टर आशुतोष वर्मा, पंचानंद कुमार, असित मोदी, रोहित कालिंदी और दिलीप महतो शामिल हैं।

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