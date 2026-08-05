लोको स्टॉफ ने कार्य किया ठप
एनटीपीसी सिंगरौली एमजीआर में विरोध में विरोध 04एएनपी03 शक्तिनगर में विरोध प्रदर्शन करता एमजीआर का लोको स्टॉफ
शक्तिनगर। हिंदुस्तान संवाद एनटीपीसी सिंगरौली परियोजना के एमजीआर में कार्यरत लोको स्टॉफ ने सोमवार रात 10:30 बजे से कोयला रैक का संचालन रोक कर धरना शुरू कर दिया। लोको ड्राइवर समेत अन्य कर्मचारियों का एमजीआर प्रबंधन पर आरोप था कि लोको कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। कर्मियों को प्रबन्धन जानबूझ कर परेशान कर रहा है। ओटी का भुगतान,बोनस, सुरक्षा के उचित संसाधन, सहायक लोको चालक द्वारा गाड़ी का संचालन जबरदस्ती कराए जाने, जर्जर आवास के साथ सीएल, ईएल का भुगतान कराने में नियमों की अनदेखी का आरोप लगा विरोध पर धरना शुरू कर दिया। एनटीपीसी प्रबन्धन का कहना है कि लोको कर्मियों से वार्ता जारी है।
शीघ्र ही समस्याओं का समुचित समाधान कर लिया जायेगा।
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