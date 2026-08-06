कोल इंडिया के मुकाबले उत्पादन वृद्धि दर में कैप्टिव-कॉमशियल आगे

धनबाद में, कोल इंडिया की तुलना में कैप्टिव और कॉमर्शियल कोल ब्लॉक में अधिक उत्पादन वृद्धि दर देखी गई। जुलाई-2026 में, कोल इंडिया ने 50.4 मिलियन टन उत्पादन किया, जबकि कैप्टिव और कॉमर्शियल ब्लॉकों ने 14.78 मिलियन टन उत्पादन किया। मंत्रालय का कहना है कि इन खदानों का प्रदर्शन ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने में योगदान देगा।

धनबाद, विशेष संवाददाता। कोल इंडिया के मुकाबले कैप्टिव और कॉमर्शियल कोल ब्लॉक में उत्पादन वृद्धि दर ज्यादा है। जुलाई-2026 में कोल इंडिया ने 50.4 मिलियन टन कोयला उत्पादन किया, जो पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 8.4 प्रतिशत वृद्धि दर है।

कैप्टिव और कॉमर्शियल कोल ब्लॉक का प्रदर्शन वहीं कैप्टिव और कॉमशियल कोल ब्लॉक ने 9.61 प्रतिशत वृद्धि दर के साथ 14.78 मिलियन टन कोयला उत्पादन किया। एक्सपर्ट कहते हैं कि फिलहाल 15 कॉमर्शियल कोल ब्लॉक ऑपरेशनल हैं, जबकि 147 कोल ब्लॉक की कॉमशियल खनन के लिए नीलामी हो चुकी है। जब सभी कॉमर्शियल कोल ब्लॉकों में खनन शुरू हो जाएगा तो कोल इंडिया के समक्ष चुनौती होगी।

कोयला मंत्रालय की टिप्पणियां कोयला मंत्रालय ने कैप्टिव और कॉमर्शियल कोल ब्लॉक के प्रदर्शन पर खुशी का इजहार किया है। मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार जुलाई-2026 में कैप्टिव और कॉमर्शियल खदानों से मासिक उत्पादन और डिस्पैच में निरंतर वृद्धि जारी रही। अपनी मजबूत वृद्धि को बरकरार रखते हुए कैप्टिव और कॉमर्शियल कोल ब्लॉक ने जुलाई-2026 में उच्च उत्पादन दर्ज किया, जिससे भारत के कोयला पारिस्थितिकी तंत्र में इसकी बढ़ती भूमिका और भी पुष्ट हुई।

खनन कार्यों की गति इस माह के दौरान कैप्टिव और कॉमर्शियल खदानों से कोयला उत्पादन 14.78 मिलियन टन रहा, जबकि कोयला डिस्पैच 17.49 मिलियन टन तक पहुंच गया। जुलाई-2025 की तुलना में कोयला उत्पादन में 9.61% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई, जो खनन कार्यों में निरंतर गति और देश के घरेलू कोयला उत्पादन में इन खदानों के बढ़ते योगदान को दर्शाती है।

भविष्य की रणनीतियाँ यह उत्साहजनक प्रदर्शन कैप्टिव और कॉमर्शियल कोयला खनन क्षेत्र में परिचालन दक्षता में निरंतर सुधार, खनन उत्पादकता में वृद्धि और खनन क्षमताओं के अधिक प्रभावी उपयोग को उजागर करता है। कोयला मंत्रालय कैप्टिव और कॉमर्शियल कोयला खनन क्षेत्र की पूरी क्षमता का दोहन करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह प्रगतिशील नीतिगत हस्तक्षेप, मजबूत नियामक निगरानी और हितधारकों के निरंतर समर्थन के माध्यम से उत्पादन वृद्धि को बनाए रखने, आपूर्ति पक्ष की बाधाओं को दूर करने और कोयले की उपलब्धता में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि यह क्षेत्र देश की बढ़ती ऊर्जा और औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा करने में विश्वसनीय योगदान दे।