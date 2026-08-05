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केन्द्रीय कोयला मंत्री से मिले विधायक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चतरा
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टंडवा, निज प्रतिनिधि। केंद्रीय मंत्री गंगापुरम किशन रेड्डी से सिमरिया विधायक उज्ज्वल दास ने मुलाकात की और उनके सामने अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्याएँ रखीं। विधायक ने केरेडारी के कोल माइंस से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की चिंताओं को साझा किया और अविलंब ढुलाई पर रोक लगाने की मांग की। मंत्री ने समस्या समाधान का आश्वासन दिया।

केन्द्रीय कोयला मंत्री से मिले विधायक

टंडवा, निज प्रतिनिधि। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री गंगापुरम किशन रेड्डी से नई दिल्ली स्थित उनके आवास पर सिमरिया विधायक उज्ज्वल दास ने मुलाकात की और उन्हें माता भद्रकाली की प्रतिमा का प्रतीक चिन्ह भेंट किया। मुलाकात के दौरान उन्हें अपने सिमरिया विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया और उन्हें बताया कि केरेडारी के पगार एव चट्टी बरियातू कोल माइंस जो ठळढउ द्वारा संचालित है उक्त खनन क्षेत्र से प्रतिदिन सैंकड़ों कोलवाहन चतरा जिले के सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के अति घनी आबादी वाले कस्बों से गुजरते हैं जिसके कारण प्रतिदिन सड़क दुर्घटनाओं में आमजनों की मृत्यु हो रही है ।

विधायक ने सिमरिया विधान सभा होते हुए पगार एव चट्टी बरियातू कोल माइंस के कोयले की ढुलाई पर अविलंब रोक लगाने की मांग की तथा वैकल्पिक मार्ग बनाने के लिए मैपिंग सहित मांगपत्र सौंपा ’ विधायक ने बताया कि मंत्री के द्वारा मांगपत्र पर सकारात्मक विचार रखते हुए यथाशीघ्र इन सभी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया।

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