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धोखाधड़ी का एक आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जामताड़ा
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कोयला लिंकेज का कांट्रेक्ट दिलाने के नाम पर 17.69 लाख रुपये धोखाधड़ी के आरोप में मनोज नागवंशी को जामताड़ा से गिरफ्तार किया गया। इससे पहले, उसके खिलाफ मारपीट का मामला भी दर्ज था। सरकारी जांच में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने राजनीति का हवाला देकर पैसे लिए और लौटाने से इनकार कर दिया।

धोखाधड़ी का एक आरोपी गिरफ्तार

कोयला लिंकेज का कांट्रेक्ट दिलाने के नाम पर 17.69 लाख रुपये धोखाधड़ी के आरोप में पश्चिम बंगाल के आसनसोल नॉर्थ थाना की पुलिस ने शुक्रवार देर रात को जामताड़ा से मनोज नागवंशी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसे जामताड़ा थाना क्षेत्र स्थित महिला कॉलेज के समीप से पकड़ा। गिरफ्तारी के बाद तबीयत खराब होने पर उसे पहले सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए एसएनएमएमसीएच धनबाद रेफर कर दिया।

आरोपी की पृष्ठभूमि

गिरफ्तार आरोपी के परिजनों ने बताया कि 06 अगस्त को आसनसोल में विकास माजी एवं उनके शार्गिदों ने मिलकर मनोज नागवंशी और उसके भाई नीरज नागवंशी के साथ बेरहमी से मारपीट की थी।

पुलिस का कार्यवाही

इधर आसनसोल नॉर्थ थाना के जांच अधिकारी मिहिर दे के अनुसार, आसनसोल-दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के आसनसोल नॉर्थ थाना में प्राथमिकी संख्या 356/2026 दर्ज की गयी है। शिकायतकर्ता विकास माजी, निवासी रेणु अपार्टमेंट, कल्याणपुर, आसनसोल ने आरोप लगाया है कि मनोज नागवंशी ने अपनी राजनीतिक पहुंच का हवाला देते हुए कोयला लिंकेज का कांट्रेक्ट दिलाने का भरोसा दिया था। इसके एवज में उससे 17.69 लाख रुपये लिये गये। आरोप है कि 29 जुलाई को रुपये वापस मांगने पर उसने राशि लौटाने से इनकार कर दिया। इसके बाद छह अगस्त को शिकायतकर्ता के आवेदन पर आसनसोल नॉर्थ थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। मामले में बीएनएस की धारा 316(2), 318(2) और 351(2) लगायी गयी है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मनोज नागवंशी को किस मामले में गिरफ्तार किया गया?
मनोज नागवंशी को कोयला लिंकेज का कांट्रेक्ट दिलाने के नाम पर 17.69 लाख रुपये धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
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