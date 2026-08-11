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संयुक्त ट्रेड यूनियन द्वारा धरना-प्रदर्शन कर परियोजना प्रबंधन को 10 सूत्री मांग पत्र सौपा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोड्डा
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संयुक्त ट्रेड यूनियन के नेताओं ने ईसीएल की राजमहल परियोजना के एरिया कार्यालय के द्वार पर केंद्र सरकार और कोल इंडिया के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने 12वें वेतन, चार लेबर कोड रद्द करने और अन्य मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। प्रमुख मांगों में उचित इलाज की व्यवस्था और विस्थापितों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने की मांग शामिल हैं।

संयुक्त ट्रेड यूनियन द्वारा धरना-प्रदर्शन कर परियोजना प्रबंधन को 10 सूत्री मांग पत्र सौपा

संयुक्त ट्रेड यूनियन के अह्वान पर संयुक्त ट्रेड यूनियन द्वारा सोमवार को ईसीएल की राजमहल परियोजना के एरिया कार्यालय के मुख्य द्वार पर 10 सूत्री मांगों के समर्थन में केंद्र सरकार व कोल इंडिया के विरुद्ध एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर ईसीएल प्रबंधन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी किया और राजमहल परियोजना के कार्मिक प्रबंधक एपीएम मनोज इमानुएल टुडू को 10 सूत्री मांग पत्र सोपा।

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मुख्य मांगें

सोपे गए मांग पत्र में मुख्य मांगे 12वें वेज बोर्ड अभिलंब लागू करो, जेबीसीसीआई का गठन जल्द करो, कोयला को निजीकरण करना बंद करो, चार लेबर कोड रद्द करो, स्टॉप बस सुविधा सभी कामगारों को अपने कार्य स्थल पर आने की व्यवस्था प्रदान किया जाए, राजमहल परियोजना ओसीपी की तरह क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यरत कर्मियों को रविवारीय ड्यूटी मुहैया कराई जाए, ऊर्जा नगर अस्पताल में समुचित इलाज की व्यवस्था स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुहैया कराई जाए, विस्थापितों को मूलभूत सुविधा एवं जमीन की समस्याओं को अभिलंब उपलब्ध कराई जाए आदि मांगे शामिल है।इन सारी समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन कार्यक्रम किया गया।

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संयुक्त ट्रेड यूनियन की प्रतिक्रिया

धरना-प्रदर्शन के दौरान संयुक्त ट्रेड यूनियन के नेताओ ने कहा कि 44 लेबर कोड को चार मजदूर कोड में सीमित कर दिया गया इसको लेकर हम सभी विरोध करते हैं और 12वां वेतन का शीघ्र गठन हो ताकि जल्द से जल्द 12 वां वेतन लागू हो सके। धरना-प्रदर्शन का मंच संचालन मज़दूर नेता डॉ राधेश्याम चौधरी ने किया।मोके पर संयुक्त ट्रेड यूनियन के नेता अर्जुन महतो,रामजी साह,रामसुंदर महतो,अरुण कुमार हेंब्रम, रणधीर सिंह,अली हुसेन,अहमदअंसारी,प्रदीप पंडित, जयराम यादव, मिस्त्री मरांडी, प्रमोद हेम्ब़म,मृत्युंजय गुप्ता, महेंद्र हेंब्रम,विगनेश्वर महतो,रविकांत सिंह,सरजू पंडित के अलावा संयुक्त ट्रेड यूनियन के लोग उपस्थित थे।

सामान्य प्रश्न

धरना प्रदर्शन में मुख्य मांगें क्या थी?
मुख्य मांगें 12वें वेज बोर्ड को लागू करने, जेबीसीसीआई का गठन, कोयला के निजीकरण को रोकने और चार लेबर कोड को रद्द करने की थीं।
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