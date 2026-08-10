गतिरोध टालने को अलग-अलग ट्रेड यूनियनों से मिल रहा कोल इंडिया प्रबंधन

लेबर कोड और जेबीसीसीआई-12 के गठन के मुद्दे को लेकर उत्पन्न गतिरोध को टालने के लिए कोल इंडिया प्रबंधन ने अलग-अलग ट्रेड यूनियनों से अलग-अलग वार्ता शुरू की है। अंदरखाने जो सूचना मिल रही है, उसके अनुसार प्रबंधन यूनियनों को भरोसे में लेने के लिए अनौपचारिक बातचीत कर रहा है। पूर्व निदेशक तकनीक बिनय रंजन के कार्यकाल समाप्त होने के बाद यह पहल शुरू की गई है। सूचना यहां तक है कि दो यूनियनों के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत हो चुकी है। दो और यूनियन से दो-एक दिन में बातचीत संभव है। मालूम हो कि लेबर कोड के कारण कोल इंडिया में कोयला वेतन समझौता के लिए जेबीसीसीआई-12 के गठन को लेकर ऊहापोह की स्थिति है। एक सप्ताह पहले एटक, सीटू, एचएमएस एवं इंटक की ओर से कोल इंडिया प्रबंधन को पत्र लिख 10 अगस्त को कोयला क्षेत्रों में धरना-प्रदर्शन के कार्यक्रम की जानकारी दी गई है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि जेबीसीसीआई का मुद्दा गरम है। दो माह के अंदर दुर्गापूजा को लेकर बोनस भुगतान के लिए वार्ता का मुद्दा भी उठेगा। आनेवाले दिनों में जेबीसीसीआई के गठन से ज्यादा बोनस वार्ता को लेकर टसल की स्थिति उत्पन्न होगी। लेबर कोड के आधार पर देखा जाए तो बोनस के लिए यूनियनों के साथ भी पहले की तरह वार्ता मुश्किल होगी。