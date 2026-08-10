गतिरोध टालने को अलग-अलग ट्रेड यूनियनों से मिल रहा कोल इंडिया प्रबंधन
कोल इंडिया प्रबंधन ने लेबर कोड और जेबीसीसीआई-12 के गठन को लेकर उत्पन्न गतिरोध को टालने के लिए ट्रेड यूनियनों से वार्ता शुरू की है। एटक, सीटू, एचएमएस और इंटक ने 10 अगस्त को धरना-प्रदर्शन का कार्यक्रम तय किया है। यूनियन नेताओं ने जेबीसीसीआई का गठन और बोनस की वार्ता को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं।
लेबर कोड और जेबीसीसीआई-12 के गठन के मुद्दे को लेकर उत्पन्न गतिरोध को टालने के लिए कोल इंडिया प्रबंधन ने अलग-अलग ट्रेड यूनियनों से अलग-अलग वार्ता शुरू की है। अंदरखाने जो सूचना मिल रही है, उसके अनुसार प्रबंधन यूनियनों को भरोसे में लेने के लिए अनौपचारिक बातचीत कर रहा है। पूर्व निदेशक तकनीक बिनय रंजन के कार्यकाल समाप्त होने के बाद यह पहल शुरू की गई है। सूचना यहां तक है कि दो यूनियनों के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत हो चुकी है। दो और यूनियन से दो-एक दिन में बातचीत संभव है। मालूम हो कि लेबर कोड के कारण कोल इंडिया में कोयला वेतन समझौता के लिए जेबीसीसीआई-12 के गठन को लेकर ऊहापोह की स्थिति है। एक सप्ताह पहले एटक, सीटू, एचएमएस एवं इंटक की ओर से कोल इंडिया प्रबंधन को पत्र लिख 10 अगस्त को कोयला क्षेत्रों में धरना-प्रदर्शन के कार्यक्रम की जानकारी दी गई है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि जेबीसीसीआई का मुद्दा गरम है। दो माह के अंदर दुर्गापूजा को लेकर बोनस भुगतान के लिए वार्ता का मुद्दा भी उठेगा। आनेवाले दिनों में जेबीसीसीआई के गठन से ज्यादा बोनस वार्ता को लेकर टसल की स्थिति उत्पन्न होगी। लेबर कोड के आधार पर देखा जाए तो बोनस के लिए यूनियनों के साथ भी पहले की तरह वार्ता मुश्किल होगी。
ट्रेड यूनियन नेताओं के विचार
इधर, ट्रेड यूनियन नेताओं ने बात करने पर कहा कि किसी अन्य पीएसयू में लेबर कोड को लेकर किसी तरह की जल्दबाजी नहीं दिखाई जा रही है, सिर्फ कोल इंडिया में ही लेबर कोड के क्रियान्यन को लेकर हड़बड़ी है। प्रबंधन को स्पष्ट कहा गया है कि लेबर कोड को लेकर जल्दबाजी नहीं करें और पहले की तरह जेबीसीसीआई का गठन करें。
धरना प्रदर्शन की तैयारी
यूनियनों का विभिन्न एरिया में आज हल्ला बोल
पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत ट्रेड यूनियनों की ओर से 10 अगस्त यानी सोमवार को बीसीसीएल सहित सभी कोयला कंपनियों के विभिन्न एरिया में जेबीसीसीआई गठन की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन है। ट्रेड यूनियनों की ओर से इसकी तैयारी की गई है। यूनियन नेताओं ने बताया कि हर एरिया में जीएम कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया जाएगा।
सामान्य प्रश्न
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