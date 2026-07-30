आठ वर्षों में कोयले के दाम केवल 20 रुपए प्रतिटन बढ़े: मंत्री
बीते आठ वर्षों में कोल इंडिया के अधिकांश कोयला ग्रेडों की अधिसूचित कीमत में वृद्धि हुई है। बिजली संयंत्रों को शून्य प्रीमियम पर कोयला बुक करने का लाभ मिला है। सरकार domestic उत्पादन बढ़ा रही है और आयात में कमी आ रही है। वित्त वर्ष-2025-26 में कोयला आयात में 27.4% की गिरावट हुई।
धनबाद, मुकेश सिंह। बीते आठ वर्षों में कोल इंडिया के अधिकांश कोयला ग्रेडों की अधिसूचित कीमत में केवल 20 रुपए प्रतिटन की मामूली वृद्धि हुई है। इसके अलावा कोल इंडिया ने संशोधित शक्ति नीति के विंडो-टू के तहत-2026 में अल्पकालिक नीलामी के तीन चरण और दीर्घकालिक/मध्यम अवधि की नीलामी का एक चरण आयोजित किया, जिसमें पर्याप्त मात्रा में कोयला उपलब्ध कराया गया है। इस कारण बिजली संयंत्रों को अपनी अल्पकालिक, मध्यम व दीर्घकालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए लगभग शून्य प्रीमियम पर कोयला बुक करने का लाभ मिला है। यह दावा कोयला राज्य मंत्री समीश चंद्र दुबे की ओर से जारी रिपोर्ट में किया गया है। मंत्री ने बिजली के लिए कोयला आयात में तेजी से कमी की भी बात कही। भारत के बिजली संयंत्रों के लिए थर्मल कोयले का आयात वित्त वर्ष-2026 में 27.45 प्रतिशत से घटकर 45.4 प्रतिशत मिलियन टन रह गया है। सरकार घरेलू उत्पादन बढ़ाने, नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार और संशोधित शक्ति नीति जैसे उपायों से अगले कुछ वर्षों में गैर-जरूरी आयात को पूरी तरह खत्म करने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। आयात घटने के मुख्य कारण घरेलू कोयला उत्पादन में वृद्धि, हरित ऊर्जा का उपयोग और नीतिगत सुधार के तहत संशोधित शक्ति नीति के तहत बिजली संयंत्रों को घरेलू स्रोतों से आसानी से और कम कीमत पर कोयला मिल रहा है। कोयला मंत्रालय की रिपोर्ट में बताया गया कि वित्त वर्ष-2025-26 में तापीय विद्युत संयंत्रों की ओर से आयातित कुल कोयला 45.4 मिलियन टन था, जबकि वित्त वर्ष-2024-25 में यह 62.5 मिलियन टन था। आयातित कोयले में लगभग 27.4% की गिरावट दर्ज की गई। अप्रैल-2026 में 2.88 मिलियन टन कोयला बिजली संयंत्रों ने आयात किया। अप्रैल-2025 में यह आंकड़ा 3.97 मिलियन टन था। लगभग 27.45% की आयात में कमी आई है। सरकार ने 2022 में यह निर्णय लिया था कि विद्युत क्षेत्र के सभी मौजूदा लिंकेज धारकों की पूर्ण विद्युत खरीद समझौते (पीपीए) की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोयला कंपनियों द्वारा ट्रिगर स्तर और एसीक्यू स्तरों की परवाह किए बिना कोयला उपलब्ध कराया जाएगा। विद्युत क्षेत्र के लिंकेज धारकों की पूर्ण पीपीए आवश्यकता को पूरा करने के सरकार के निर्णय से आयात पर निर्भरता कम हो रही है। मौजूदा ईंधन आपूर्ति समझौतों (एफएसए) धारकों को मौजूदा एफएसए के तहत एसीक्यू कोयले का 100% अधिग्रहण करने के बाद संशोधित शक्ति नीति-2025 के तहत कोयला प्राप्त करने की अनुमति दी गई है। मौजूदा एफएसए धारकों को एसीक्यू से अधिक कोयले की उपलब्धता से विद्युत उत्पादकों को विद्युत संयंत्रों की पूर्ण आवश्यकता को पूरा किया जा रहा है.
एकीकृत ढुलाई योजना से हर जगह पहुंच रहा कोयला
- 33 महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं का विकास, फर्स्ट मील कनेक्टिविटी (एफएमसी) बुनियादी ढांचे का विस्तार किया जा रहा
- रेल मंत्रालय के परामर्श से रेल से कोयला निकासी क्षमता में वृद्धि और रेल, तटीय जल परिवहन और अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से बहुआयामी परिवहन को बढ़ावा दिया जा रहा
- कोयला निकासी को सुदृढ़ करने के लिए वित्त वर्ष-2029-30 तक 1319 मिलियन टन क्षमता वाली 139 एफएमसी परियोजनाएं स्थापित करने की योजना
- कोयला उत्पादक राज्यों में कोयला निकासी को सुगम बनाने के लिए कोयला सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आठ रेलवे परियोजनाओं को भी कार्यान्वित कर रहे
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