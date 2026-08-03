अब सोलर से भी कोल इंडिया की होने लगी कमाई
धनबाद। कोल इंडिया लिमिटेड ने गुजरात के भद्रमाली सौर संयंत्र के माध्यम से 5.68 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है। यह उपलब्धि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में कोल इंडिया की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। भारत का कोयला क्षेत्र कोयले से स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है, जो ऊर्जा सुरक्षा और मिश्रण में विविधता लाने में मदद कर रहा है।
धनबाद। कोल इंडिया लिमिटेड ने गुजरात के 100 मेगावाट के भद्रमाली सौर संयंत्र से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में पहली बार 5.68 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह उपलब्धि ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करते हुए भारत के ऊर्जा मिश्रण में विविधता लाने के लिए कोल इंडिया की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। देश को कोयले से बिजली प्रदान करने से लेकर स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने तक, भारत का कोयला क्षेत्र एक लचीला और भविष्य के लिए तैयार ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर रहा है। देश को कोयले से ऊर्जा प्रदान करने से लेकर स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने तक, भारत का कोयला क्षेत्र एक लचीला और भविष्य के लिए तैयार ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर रहा है।
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