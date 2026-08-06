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अनुपस्थिति या विजिलेंस में सेंसर पर नहीं मिलेगा पीआरपी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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कोल इंडिया बोर्ड की 27 जुलाई 2026 की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि विजिलेंस या अनुपस्थिति मामलों में सेंसर अधिकारियों को पीआरपी का भुगतान नहीं किया जाएगा। पहले 75 प्रतिशत पीआरपी मिलता था, जो अब आर्थिक झटका साबित होगा। कोल अफसरों को हर साल 1.5 से 15 लाख तक पीआरपी का भुगतान होता है।

अनुपस्थिति या विजिलेंस में सेंसर पर नहीं मिलेगा पीआरपी

धनबाद, विशेष संवाददाता। कोल इंडिया बोर्ड की 27 जुलाई 2026 को हुई बैठक में लिया गया एक निर्णय कोयला अधिकारियों के लिए बड़ा झटका है। कोयला अधिकारियों को विजिलेंस या अनुपस्थिति से संबंधित सेंसर में अब पीआरपी का भुगतान नहीं किया जाएगा। पहले इन दो मामलों में सेंसर वाले अफसरों को 75 प्रतिशत पीआरपी का भुगतान किया जाता था। सेंसर अफसरों के खिलाफ विजिलेंस या अन्य मामलों में सबसे छोटा दंड (पेनाल्टी) है। इसे निंदा भी कह सकते हैं। अब यही सेंसर कोयला अफसरों को बड़ा आर्थिक झटका देगा। कोल कंपनियों में कई अफसर सेंसर के दायरे में हैं। इससे संबंधित आदेश कोल इंडिया के महाप्रबंधक(पॉलिसी सेल) की ओर से जारी कर दिया गया है।

अंदरखाने सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सेंसर की स्थिति में 75 प्रतिशत पीआरपी भुगतान के खिलाफ विजिलेंस की ओर से सवाल उठाया गया था। इसके बाद एक सप्ताह पहले कोल इंडिया बोर्ड की बैठक में पूर्व की नीति को संशोधित कर दिया गया। मालूम हो पीआरपी (परफॉर्मेंस रिलेटेड पे)कोयला अफसरों को हर साल एकमुश्त मोटी रकम मिलती है। न्यूनतम डेढ़ दो लाख से 12-15 लाख तक पीआरपी का भुगतान किया जाता है। इसी वजह से अफसरों के बीच पीआरपी का बड़ा क्रेज है।

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