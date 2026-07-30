कोल एक्सचेंज से पीएसयू से लेकर छोटे और मध्यम उपभोक्ता भी जुड़ेंगे

धनबाद, विशेष संवाददाता। कैप्टिव और वाणिज्यिक खनिक कोयला एक्सचेंज पर交易 कर सकते हैं। इसका मूल्य निर्धारण एक तंत्र के माध्यम से होगा, जो उचित और कुशल कीमतों को सुनिश्चित करेगा। कोयला राज्यमंत्री ने लोकसभा में यह जानकारी दी। कोयला विनिमय नियम-2026 में पारदर्शिता लाने के लिए निगरानी तंत्र होगा।

धनबाद, विशेष संवाददाता। कैप्टिव और वाणिज्यिक खनिक, कोई इकाई, गैर-नियमित क्षेत्र के छोटे और मध्यम उपभोक्ता सहित अन्य उपभोक्ता कोयला एक्सचेंज पर लेन-देन, व्यापार और वितरण-आधारित अनुबंध कर सकते हैं।

कोयला कीमत निर्धारण कोयला एक्सचेंज पर व्यापार या लेन-देन किए गए कोयले की कीमत का निर्धारण कोयला एक्सचेंज द्वारा एक ऐसे तंत्र के माध्यम से किया जाएगा, जो उचित, तटस्थ, प्रतिस्पर्धी और कुशल कीमतों को सुनिश्चित करता है। कोयला एक्सचेंज पर सवाल पर कोयला राज्यमंत्री सतीशचंद्र दुबे ने बुधवार को लोकसभा में यह जानकारी दी।

बोली प्रक्रिया बोली लगाने और मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार संचालित की जाएगी। बेचे गए कोयले का अंतिम मूल्य, निष्पादित अनुबंध के मूल्य-समायोजन तंत्र और कोयला नमूना एजेंसी की ओर से जारी गुणवत्ता प्रमाण पत्र के आधार पर बेचे गए कोयले की गुणवत्ता के अनुसार समायोजित किया जाएगा।

नियम और निगरानी तंत्र कोयला विनिमय नियम-2026 में परिकल्पित बाजार निगरानी और बाजार पर्यवेक्षण तंत्र, कोयला विनिमय प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए किसी प्रकार के बाजार हेरफेर व दुरुपयोग को रोकेगा। सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला कंपनियां और गैर-विनियमित क्षेत्र के छोटे और मध्यम उपभोक्ता भी बाजार में अपनी भागीदारी बढ़ाने के लिए इस मंच का लाभ उठा सकते हैं।

सेटलमेंट गारंटी फंड कोल एक्सचेंज एक स्वतंत्र समिति प्रबंधित सेटलमेंट गारंटी फंड (एसजीएफ) का संचालन करेगा, जिसमें कम-से- कम 50% राशि अनुसूचित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में फिक्स्ड डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल और सरकारी प्रतिभूतियों जैसे सुरक्षित/तरल साधनों में निवेश की जाएगी। कोयला एक्सचेंजों में एक बाजार निगरानी समिति और एक निगरानी विभाग होगा, जो लेन-देन की दैनिक निगरानी और पर्यवेक्षण करेगा, बोलियों के लिए स्वचालित ऑडिट ट्रेल बनाए रखेगा, सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों का सुरक्षा ऑडिट करेगा, आपदा रिकवरी साइट का रखरखाव करेगा और आपात स्थिति में व्यापार की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक व्यापार सुविधा प्रदान करेगा। कोयला एक्सचेंज में शिकायत निवारण मंच होगा। प्राधिकरण किसी विशिष्ट शिकायत के निवारण के संबंध में कोयला एक्सचेंज से जानकारी मांग सकता है।