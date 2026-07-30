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उरीमारी में सुरक्षा मानकों का नहीं हुआ अनुपालन: एनसीईओईए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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उरीमारी कोल डंप में सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण हादसा हुआ। एनसीओईए के सदस्य अरुण कुमार सिंह ने निरीक्षण के बाद बताया कि लापरवाही और नियमों की अनदेखी के चलते यह दुर्घटना हुई। घायल ऑपरेटर रामप्रसाद महतो का इलाज चल रहा है। दोषियों पर कार्रवाई की आवश्यकता है।

उरीमारी में सुरक्षा मानकों का नहीं हुआ अनुपालन: एनसीईओईए

उरीमारी, निज प्रतिनिधि। उरीमारी कोल डंप में हुआ हादसा सुरक्षा मानकों की अनदेखी का परिणाम है। इसमें सुरक्षा को नजरअंदाज कर काम कराया जा रहा था। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एनसीओईए की ओर से सीसीएल सेफ्टी बोर्ड सदस्य अरुण कुमार सिंह ने कही। वो उरीमारी कोल डंप में दुर्घटना के बाद निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। निरीक्षण के बाद उन्हीने अपनी टीम के साथ जीएम रंजय सिन्हा के साथ मुलाकात की। उन्होंने उरीमारी में हुई कोल डंप दुर्घटना में अपनी जांच की बाबत चर्चा की। उन्होंने बताया कि कोल डंप में लापरवाही बरती गई है। वहां पर नियमों को माना गया है।

यहां उल्लेखनीय है कि उरीमारी कोल डंप में आग बुझाने के दौरान टैंकर पलट गया था। जिसमें ऑपरेटर रामप्रसाद महतो घायल हो गए थे। जिनका इलाज रांची गांधीनगर अस्पताल में चल रहा है। निरीक्षण के दौरान प्रबंधन की ओर से उरीमारी पीओ अनिल कुमार सिंह, खान प्रबंधक अनंत कुमार तिवारी, कैलाश कुमार सहित एनसीओईए के क्षेत्रीय अध्यक्ष बासुदेव साव, क्षेत्रीय सचिव रामनरेश सिंह, गोपाल यादव, संजय कुमार, सुशील कुमार सिंह, प्रकाश कुमार तथा विक्रम सिंह यादव के अलावा कई अन्य लोग शामिल थे।

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