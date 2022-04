आजकल राहुल गांधी बने हुए हैं फर्जी ज्योतिषी... कोयला संकट पर केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी का पलटवार

राहुल गांधी के कोयला संकट पर दिए बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने तीखा हमला बोला है। कहा कि राहुल गांधी आजकल एक फर्जी ज्योतिषी बने हुए हैं। देश में कोयले की कमी से क्या होने वाला है..

इस खबर को सुनें