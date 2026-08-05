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सीएनजी ऑटो चालकों ने मनमाने चालान का लगाया आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड प्रदेश सीएनजी ऑटो चालक महासंघ की बैठक में अध्यक्ष दिनेश सोनी ने यातायात पुलिस द्वारा चालकों के मनमाने चालान काटने का आरोप लगाया। महासंघ ने चालकों से नियमन के तहत वर्दी पहनने और किराया चार्ट तथा आई-कार्ड लागू करने की मांग की। सोनी को राष्ट्रीय सचिव बनने पर बधाई दी गई।

सीएनजी ऑटो चालकों ने मनमाने चालान का लगाया आरोप

रांची। झारखंड प्रदेश सीएनजी ऑटो चालक महासंघ की बैठक बुधवार को हुई। महासंघ के अध्यक्ष दिनेश सोनी ने यातायात पुलिस द्वारा ऑटो चालकों का मनमाना चालान काटने का आरोप लगाया। साथ ही महासंघ ने चालकों से वर्दी पहनने व चौराहों से 50 मीटर दूर गाड़ी चलाने की अपील करते हुए विभाग से किराया चार्ट और आई-कार्ड लागू करने की मांग की। इस दौरान दिनेश सोनी को राष्ट्रीय संगठन में सचिव मनोनीत होने पर बधाई दी गई। बैठक में मदन केसरी, रामकुमार सिंह, आकाश भारती, रमाशंकर सिंह, अमर मुंडा, भोला सिंह, विक्रम कुमार व अन्य उपस्थित थे।

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