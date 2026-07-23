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सीएमपी में पीजी का नया कटऑफ जारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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सीएमपी डिग्री कॉलेज ने पीजी प्रवेश सत्र 2026-27 के लिए 24 जुलाई को मेरिट सूची जारी की। विभिन्न विषयों में योग्य अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह सूची जारी की गई है, जैसे कि प्राचीन इतिहास, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, और अन्य विषयों में अच्छे अंक लाने वालों को पात्र माना गया है।

सीएमपी में पीजी का नया कटऑफ जारी

प्रयागराज, कार्यालय संवाददाता। सीएमपी डिग्री कॉलेज ने पीजी प्रवेश सत्र 2026-27 के लिए 24 जुलाई की मेरिट जारी कर दी है।प्राचीन इतिहास में यूआर 125, अर्थशास्त्र में ओबीसी 80, अंग्रेजी में यूआर 140, हिंदी में 100, भूगोल में 155, इतिहास में ओबीसी 110, राजनीति विज्ञान में ओबीसी 144, वनस्पति विज्ञान में यूआर 120, रसायन विज्ञान में 118, भौतिक विज्ञान में 100, गणित में 111 और जूलॉजी में 190 अंक या अधिक वाले अभ्यर्थी पात्र हैं।

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