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युवाओं को आवासीय कौशल विकास प्रशिक्षण देगा सीएमपीडीआई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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रांची में, सीएमपीडीआई और सिपेट ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की सीएसआर पहल के तहत एक एमओए पर हस्ताक्षर किए। इस पहल के तहत, रांची, रामगढ़, हजारीबाग, धनबाद और लातेहार के 80 वंचित और बेरोजगार युवाओं को प्लास्टिक प्रोसेसिंग और टूल रूम जैसे उद्योग-उन्मुख ट्रेडों में आवासीय कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

युवाओं को आवासीय कौशल विकास प्रशिक्षण देगा सीएमपीडीआई

रांची। सीएमपीडीआई ने बुधवार को सिपेट, रांची के साथ वित्तीय वर्ष 2026-27 की सीएसआर पहल के तहत एमओए पर हस्ताक्षर किए। इसके जरिए वंचित और बेरोजगार युवाओं को आवासीय कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा। एमओए पर सीएमपीडीआई के महाप्रबंधक (सीएसआर) संजय कडम्बार और सिपेट के निदेशक अवनीत कुमार जोशी ने हस्ताक्षर किए। इसके तहत रांची, रामगढ़, हजारीबाग, धनबाद और लातेहार के 80 युवाओं को प्लास्टिक प्रोसेसिंग और टूल रूम जैसे उद्योग-उन्मुख ट्रेडों में प्रशिक्षित किया जाएगा।

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